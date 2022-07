Klik: Zo vzťahu Twitteru a Muska je rovno škaredý rozvod

Komentovaný prehľad technologických správ.

Oznamy z podcastu:

Kde stiahnuť Chrome OS Flex of Google

Elonobranie (júl 2022)

Twitter sa ide súdiť s Elonom Muskom. Firma chce miliardára prinútiť aby dokončil jej prevzatie za viac ako päťdesiat miliárd dolárov, ku ktorému sa zaviazal na jar tohto roka.

Musk tvrdí, že Twitter mu poskytol nepravdivé údaje a odmieta firmu kúpiť. Právnici Twitteru hovoria, že dodržali všetky podmienky stanovené v zmluve o kúpe. Prípad tak pôjde na súd, ktorý teoreticky môže Muskovi prikázať, aby firmu naozaj kúpil.

Nie je jasné, čo by sa dialo, ak by Musk príkaz súdu neposlúchol. Do väzenia by pravdepodobne nešiel, no súd by mohol určiť miliardové pokuty. Je možné, že sa obe strany sporu teraz v skutočnosti snažia pripraviť si čo najlepšiu pozíciu pre mimosúdne vyrovnanie, ktoré by Muska určite stálo miliardy dolárov.

Twitter medzičasom opúšťajú kľúčoví ľudia z vyššieho a stredného manažmentu.

Ako Google stráca mladých

Bezmála polovica mladých ľudí v Amerike si odporúčania na reštauráciu nehľadá na Google. Na vyhľadávanie používajú najčastejšie TikTok alebo Instagram. Ukazuje to interný výskum Google, ktorého výsledky komentoval na konferencii viceprezident firmy Prabhakar Raghavan.

Instagram ani TikTok nemajú zmysluplné vyhľadávanie odporúčaných reštaurácií. Zákazníci ich hľadajú cez odporúčania od influencerov alebo hashtagy. Raghavan na konferencii povedal, že "noví internetoví používatelia nemajú očakávania a myslenie, na ktoré sme zvyknutí". Podľa výskumu mladí ľudia vyľadávajú informácie úplne iným spôsobom, ktoré Google obsluhuje horšie, ako dopyty staršej generácie.

Pri podobných správach je fajn pripomenúť si, že Google na mnohých trhoch čelí vyšetrovaniam protimonopolných úradov a správy o tom, že mu rýchlo rastie robustná konkurencia môže byť pre firmu výhodné hlasno šíriť do sveta.

Pre staršiu generáciu môže zas byť upokojením, že mysleniu dnešných vysokoškolákov nerozumie ani človek, ktorý má doslova v popise práce organizovať všetko poznanie ľudstva.

