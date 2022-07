Hodinky Huawei Watch GT 3 Pro lákajú športovcov na luxus. S iPhonom ich nevyužijete naplno

Hodnotenie 9 / 10 Huawei Watch GT 3 Pro Páči sa nám: vynikajúca konštrukcia pekný dizajn AMOLED displej so zafírovým sklíčkom množstvo funkcií kvalitný remienok Nepáči sa nám: obmedzenia pri použití s iOS EKG bude dostupné až neskôr KÚPIŤ NA PLANEO.SK OD 379 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei

Týždeň až dva na jedno nabitie, odolná konštrukcia z prémiových materiálov, krásny AMOLED displej chránený zafírovým sklíčkom a všetky možné zdravotné senzory, ktoré vás budú sledovať dňom i nocou.

Prémiové hodinky Watch GT 3 Pro od čínskeho Huawei cielia na náročného zákazníka, ktorý si potrpí rovnako na vzhľad, ako aj na športové funkcie a nechce každý večer hľadať nabíjačku.

Sľubujú mu všetko, no ani ony nie sú úplne dokonalé a majiteľov iPhonov asi veľmi neoslovia. Prežili sme s nimi mesiac aktívneho života a skúsili zistiť, či sú skutočne univerzálnym doplnkom a spoločníkom aj pre aktívnejšieho bežca.

Sto gramov na ruke

Hodinky Huawei Watch GT 3 Pro si kúpite v dvoch základných verziách – v pánskej s titánovým a v dámskej s keramickým telom. Dámska verzia hodiniek má hmotnosť 50 gramov bez remienka, pánska 54 gramov, kovový remienok vám pridá na ruku ďalších 50 gramov.

My sme testovali pánsku verziu s titánovým remienkom. Pri bežnom dennom nosení a väčšine športov je celkom pohodlný, no určite by sme si dokúpili aj športový remienok práve kvôli väčšiemu pohodliu pre intenzívnu aktivitu.