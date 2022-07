Umelá inteligencia pripomína deti, učí sa ako bábätká

Nové správy zo sveta vedy.

Je to najdôležitejší stroj, aký sme kedy poslali do vesmíru, a zároveň najvýkonnejší ďalekohľad. Vesmírny teleskop Jamesa Webba už posiela prvé zábery a je to strhujúce pozeranie.

Vidíme na nich ďaleký vesmír, atmosféru vzdialenej exoplanéty aj miesta, kde sa rodia nové hviezdy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Inžinieri tiež experimentovali s umelou inteligenciou: a ukázalo sa, že sa prírodné zákony učí podobne ako naše bábätká.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.