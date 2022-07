Futbalový Mario sa Nintendu podaril. Osamelých hráčov môže nudiť

Nesmrteľná postavička sa naháňa za futbalovou loptou.

Hodnotenie 8 / 10 Mario Strikers: Battle League Páči sa nám: skvelá zábava pekná grafika množstvo známych postáv online a lokálna hra pre až osem hráčov Nepáči sa nám: na malom displeji občas neprehľadné

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Conquest

Pôvodne skákal zo strany na stranu, potom sa pozrel aj do priestoru, bol z papiera, zabehol si na olympijské hry, bojoval s bláznivými zajacmi, hral golf, basketbal a jazdil aj na motokárach.

Svet hier legendárnou postavičkou Mario je obrovský, najnovšie rozšírený o tretí pokus s poriadne akčným futbalom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Toho je na konzole Nintenda málo, keďže EA to s Fifou vzdali už pred rokmi a ponúkajú len nepodarenú aktualizáciu roky starej hry. Zvyšok ponuky pozostáva z viac či menej zaujímavých hier s loptou v hlavnej úlohe.

Mario Strikers: Battle League je tiež len ďalšou alternatívou ku klasickému futbalu, čo je zároveň jeho obrovskou výhodou. Pre tvrdé jadro fanúšikov tohto športu nie je určená, no každý majiteľ Nintenda Switch, ktorý má rád známe postavičky z hier Nintenda a zvládne loptu, by mal spozornieť.

Základom je stále zábava

Je to futbal a zároveň to futbal nie je. Opísať presný štýl tejto hry nie je jednoduché. Obsahuje základné prvky tohto športu, no je doplnená o obrovské množstvo ďalších možností, štýlov hrania a pravidiel.

Základným označením by ale mohla byť čistá zábava. Čakajú vás hodiny a hodiny adrenalínového (nielen) behania za loptou, rozšíreného o rôzne špeciálne akcie, zbieranie vylepšení a samozrejme, plánovanie pred zápasom a aj počas neho.