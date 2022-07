Hormón hladu putuje do mozgu.

Slnečné lúče môžu zvyšovať chuť do jedla, no platí to iba u mužov. Keď sú vystavení ultrafialovému žiareniu vyhľadávajú a prijímajú viac potravy.

Nový výskum v časopise Nature Metabolism ozrejmuje, ako slnko spúšťa hlad a prečo takto neúčinkuje aj na ženy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac slnka, väčší hlad

Hlad u ľudí z veľkej časti riadia hormóny, ktoré vylučuje napríklad tráviaci systém či tukové tkanivo. Keď sa dostanú do mozgu, ten vám vyšle signál, že potrebujete začať alebo prestať jesť.