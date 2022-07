Klik: Teleshopping sa nedarí v Európe oživiť ani TikToku

Komentovaný prehľad technologických správ.

TikTok ukázal, v čom zaostáva Európa za Čínou. Teleshopping na sociálnych sieťach u nás nefunguje

Spoločnosť sa snažil rozbehnúť TikTok Shop v Spojenom kráľovstve. TikTok sa však vzdal v Európe plánov na zavedenie "live e-commerce" (čo by sme pokojne mohli preložiť ako moderný teleshopping cez sociálne siete a video platformy) po neúspešnom experimente, informoval Financial Times.

TikTok minulý rok predstavil funkciu nakupovania v Británii v nádeji, že priláka používateľov na "teleshopping" prostredníctvom značiek a influencerov. Adopcia používateľmi bola však pomalá a spoločnosť zastavila plánované expanzie do Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a USA.

Plán ByteDance, materskej firmy TikToku bol, aby sa teleshopping v modernom šate cez sociálne siete cez programy uvádzané influencermi rozbehol podobne ako v Číne.

Tam by tento rok mali tržby cez "live e-commerce" ("teleshopping") prekročiť 400 miliárd dolárov, čo je 15% celkového čínskeho e-commerce (pred 3 rokmi to bolo len 3,5%).

Čínskej sestre TikToku, aplikácii Douyin, sa darilo tieto tržby zvyšovať trojnásobne medziročne a cez aplikáciu sa predalo 10 miliárd produktov.

Financial Times tiež zverejnilo správu, že aj Amazon cez svoju Amazon Live platformu, potichu spustenú v roku 2019, sa tiež snaží rozbehnúť v USA tento spôsob predaja produktov.

V Spojených štátoch by mali tvoriť tržby z tohto nového typu teleshoppingu podľa odhadov približne 20 miliárd dolárov, čo je 2,2% celkového e-commerce.

Výsledkom však je, že ani v Európe ani v Spojených štátoch nie je nástup "live e-commerce" taký rýchly ako v Číne. Analytici tvrdia, že na trhu nevidia známky toho, že by trend nástupu tohto moderného teleshoppingu u nás alebo v USA kopíroval čínsky rast.

Európa ide krotiť Facebooky

Europarlament schválil dve kľúčové zbierky pravidiel pre najväčšie technologické firmy. V praxi začnú platiť v najbližších mesiacoch a naložia na technologické platformy nové povinnosti.

Viac sme sa o nich rozprávali v podcaste Dobré ráno.

The Digital Services Act (DSA) upravuje ako sa veľké platformy musia vyrovnať s moderáciou obsahu a aký obsah vôbec môžu ponúkať zákazníkom. Zavádza napríklad pravidlá pre moderátorov aj to, že voči rozhodnutiu o zmazaní účtu či príspevku sa bude dať odvolať. Zakazuje tiež reklamu cielenú na deti, alebo napríklad na základe náboženského presvedčenia či príslušnosti k menšine.

Zároveň prikazuje platformám, aby umožnili zákazníkom ľahko prepnúť zobrazenia obsahu tak, aby sa im zobrazoval len obsah, ktorý si vybrali.

The Digital Markets Act (DMA) upravuje podmienky, za akých veľké technologické firmy súťažia na trhu. Zakazuje napríklad vo vyhľadávaní uprednostniť vlastný produkt pred iným a za určitých podmienok prikáže otvoriť platformu pre tretie strany. Znamená to napríklad, že časom by sa pod tlakom regulátorov mali prepojiť chatové aplikácie tak, aby zákazník mohol písať napríklad z iMessage priamo známemu, ktorý používa WhatsApp.

Na dodržiavanie a vynucovanie DSA aj DMA bude dohliadať priamo nový úradnícky aparát pri Európskej komisii. Zákony zároveň ukazujú, že Európa má chuť sa pustiť do komplikovaného a drahého regulačného boja.

Smart lopta na majstrovstvách sveta

Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo futbale bude rozhodcom pomáhať pri rozhodovaní o ofsajde inteligentná lopta a prepojená so systémom kamier.

Lopta bude obsahovať senzory, ktoré hlásia jej presnú polohu na ihrisku stovky krát za sekundu. Tieto dáta bude systém párovať z presnou polohou tiel hráčov, ktorú dopočíta vďaka porovnaniu záznamov z niekoľkých kamier. Výsledkom je systém, ktorý za pár sekúnd dokáže na centrimetre až milimetre určiť, či bol konkrétny čas v ofsajde.

Konečné slovo ale ostáva na ľudskom rozhodcovi. Systém má len pomáhať pri sporných situáciách.

Apple Watch Series 8 s detekciou horúčky

V novej generácii smart hodiniek od Apple pribudnú nové funkcie sledovania zdravia. Apple Watch Series 8 by mali vedieť používateľovi povedať, či máte horúčku.

Podľa informácií Bloombergu je indikácia horúčky pripravená na nasadenie a mala by byť pridaná pre štandardné Apple Watch Series 8 aj nové odolné vydanie, ktoré je zamerané na športovcov v extrémnych športoch.

Funkcia telesnej teploty neposkytne konkrétny údaj ako napríklad teplomer, ale pôjde skôr o schopnosť zistiť (z dlhodobých trendov), či má používateľ horúčku. Následne by mali hodinky odporučiť použitie špeciálneho teplomeru alebo návštevu lekára.

Správičky

Elon Musk sa zúfalo snaží vycúvať z kúpy Twitteru. Ukazujú to viaceré správy, ktoré vyšli cez týždeň od ľudí z prostredia Muska. (The Washington Post)

Spravodajské služby FBI a MI5 vydali spoločné varovanie pred čínskou špionážou zameranou na krádež duševného vlastníctva od západných technologických spoločností. Riaditeľ FBI Christopher Wray a generálny riaditeľ MI5 Ken McCallum sa spoločne objavili v centrále MI5 v Spojenom kráľovstve, aby varovali pred špionážnymi kampaňami z Pekingu. Bol to vôbec prvý prípad, keď vedúci predstavitelia FBI a MI5 spolu verejne vystúpili. (Axios)

Apple oznámil novú funkciu pre svoje nadchádzajúce vydanie iOS 16 s názvom Lockdown Mode na boj proti špionážnym hrozbám. Táto funkcia bola vytvorená pre úzku skupinu používateľov, ktorí sú vystavení vysokému riziku špionáže. Ide v podstate o alternatívny režim iOS, ktorý výrazne obmedzuje nástroje a služby, na ktoré sa škodliví aktéri zameriavajú, aby prevzali kontrolu nad zariadeniami obetí. (Wired)

