Google bude mazať históriu pohybu tých, ktorí sa vydajú na potratovú kliniku

Google nie je jedinou americkou firmou, ktorá sa rozhodla podporiť právo žien na potrat.

NEW YORK. Americká internetová spoločnosť Google bude mazať históriu pohybu užívateľov, ktorí sa vydajú na potratovú kliniku. Inak by si ju mohla vyžiadať polícia pri vyšetrovaní. Firma to podľa agentúry Reuters uviedla v piatok. Google sa k tomuto kroku rozhodol po tom, ako Najvyšší súd USA v júni anuloval ústavné právo na potrat, čo súdy v niektorých amerických štátoch začali zavádzať do praxe.

Google bude mazať históriu návštev nielen potratových kliník, ale aj iných citlivých miest, ako sú centrá pre plodnosť a zariadenia na liečbu závislostí. Spoločnosť v piatok uviedla, že bude aj naďalej vzdorovať nesprávnym alebo príliš širokým požiadavkám vlády na vydanie dát. Potraty však výslovne nespomenula.

Google nie je jedinou americkou firmou, ktorá sa rozhodla podporiť právo žien na potrat. Niektoré z nich ako Walt Disney uhradí svojim zamestnankyniam cesty v súvislosti s plánovaním rodiny. Spoločnosti Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Netflix, JPMorgan Chase, Levi Strauss alebo Reddit ohlásili už v máji, že budú chrániť právo svojich zamestnankýň zabezpečiť si potrat.

Po výroku najvyššieho súdu nastal v legislatíve potratov v USA zmätok, uviedol denník The New York Times. Floridský sudca John Cooper vo štvrtok zablokoval floridský zákon zakazujúci vykonávať potraty po 15-om týždni tehotenstva. Podľa Coopera tento zákon porušuje ochranu súkromia zakotvenú v ústave. Cooper sa tak priklonil k zástancom ústavného práva na potrat. Najvyššie súdy v Texase a Ohiu v piatok naopak povolili štátom pod vedením republikánov presadiť obmedzenia a zákazy potratov.

Americký prezident Joe Biden povedal, že ženy, ktoré budú za potratom cestovať do iných amerických štátov, budú pod ochranou federálnej vlády pre prípad, že by sa ich v niektorých štátoch úrady pokúšali zatknúť. Biden na virtuálnom stretnutí s guvernérmi štátov ovládaných jeho Demokratickou stranou dodal, že vláda zabezpečí prístup k potratovým pilulkám v štátoch, kde sú potraty zakázané.