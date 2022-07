Klik: Odchádza pán Wolf kancelárskych balíkov

Komentovaný prehľad technologických správ.

Oznamy z podcastu:

Tento newsletter bude v letnom a dovolenkovom režime. Dávid je na dovolenke a v Ondrejovom byte je teplota nad 30 stupňov.

Článok pokračuje pod video reklamou

QR kódy dorazili do bánk

Česká sporiteľa rozchodila v svojich bankomatoch systém , ktorý umožní vyberať peniaze bez toho, aby ste a dotkli zariadenia. Cez mobil zadáte požiadavku na sumu a vybraný bankomat zobrazí na obrazovke QR kód, ktorý naskenujete do mobilu a potvrdíte, že ste fyzicky pri bankomate aj svoju identitu.

Pomerne elegantný nápad s dvoma problémami.

Síce sa nemusíte dotýkať špinavého bankomatu, ale aj tak si z neho vyberáte bankovky, ktoré sú takmer isto oveľa špinavšie a do ruky ich zobrať musíte. Celé to ukazuje, ako pozliepaný je systém overovania totožnosti a bezpečnosti online. Je to podobné ako keď platíte mobilom papierovú faktúru cez naskenovaný QR kód. Všetky podklady pre platbu už existujú v informačnom systéme, no chýbajúci systém platieb vytvoril systém, v ktorom sa táto informácia prevádza z digitálnej podoby do vizuálneho QR kódu, ktorý potom iné zariadenia dešifruje opäť do digitálnej podoby. Dôvody, prečo to takto funguje sú racionálne, ale výsledok je v princípe tragický.

Facebook už ani nepredstiera

Firma kedysi známa ako Facebook už ani nepredstiera, že sa pokúša na svojej najväčšej platforme vytvoriť produkty a inovovať. Facebook nový redizajn rozhrania pre malé komunity takmer jedna k jednej prebral od konkurenčného Discordu.

Facebook už roky kopíruje populárne funkcie iných firiem, no historicky firma pri kopírovaní mala aspoň ambíciu produkt aspoň trochu posunúť a lepšie napasovať na svoj ekosystém.

Pan Wolf kancelárskych balíkov odchádza z Google

Javier Soltero v Microsofte roky ako manažér upratoval upratal online verziu kancelárskeho balíka Office. Keď ju dostal do príčetného stavu, odišiel z Microsoftu do Googlu, kde začal popreplatanú sieť webových aplikácii zameraných na komunikáciu a tvorbu dokumentov čistiť znova. Lebo Javier Soltero "rieši problémy".

Opäť to trvalo roky, ale Googlu sa pod Solterom podarilo postaviť zmysluplnú konkurenciu pre online Office. Znamenalo to veľa migrovania, zatvárania aplikácií a upratovania v značkách. No Google pod Solterom upratal chatové a komunikačné aplikácie a vytvoril jednotnú značku Google Workspace, ktorá dnes zastrešuje prepojené kancelárske produkty. Posledná bolestivá migrácia zbehne na jeseň, kedy Google zavrie chatovaciu službu Hangouts.

Soltero je ale oznámil pomerne náhly odchod z firmy. Podľa oficiálnej správy si potrebuje oddýchnuť, no možno len hľadá nový problém ktorý treba riešiť.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

P.S.: Podľa scenára Pulp Fiction odchádzal Wolf z celonočnej kartovej partie.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.