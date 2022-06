Test Nokia XR20: nerozbitná klasika má svojho nástupcu

Nokia by potrebovala pridať v každom smere s výnimkou konštrukcie.

Hodnotenie 6 / 10 Nokia XR20 Páči sa nám: veľký displej odolná konštrukcia čistý systém spĺňa normu MIL-STD-810H Nepáči sa nám: vysoká cena slabšia výbava len 60 Hz IPS displej nemá 4K video výkon KÚPIŤ NA ALZA.SK OD 449 €

Nemá výkonný hardvér, úžasný AMOLED displej a nerobí ani dokonalé nočné fotografie. Nokia XR20 nie je typickým smartfónom dnešnej doby, lákajúcim na najlepšie parametre a čo najkompaktnejší dizajn.

Vracia sa totiž ku klasike, ktorá nás aj dnes baví vo vtipných videách na Tik Toku – k nezničiteľnému smartfónu. Po konštrukčne priemerných modeloch totiž spravili v Nokii rozumný krok a vytvorili konečne odolné zariadenie.

Zobrali jeden z posledných modelov, upravili mu trochu dizajn, pridali špeciálnu odolnú konštrukciu, tvrdé sklo chrániace displej a bohužiaľ aj poriadne vysokú cenu. Výsledkom je smartfón, ktorý prežije aj pád na betónovú podlahu. Otázkou je, či je hodný svojej ceny.

Návrat nerozbitnej legendy?

Nokia XR20 vychádza z modelu X20, ktorý sme testovali pred niekoľkými mesiacmi. V skutočnosti je to úplne rovnaký smartfón s jediným zásadným rozdielom, ktorým je vonkajšia konštrukcia.

Pri Nokii X20 sme kritizovali použité plasty, to teraz neplatí. Nokia XR20 je konštrukčne úplne iný smartfón, určený primárne do nehostinného prostredia. Teda tam, kde by bežnému modelu hrozilo rýchle poškodenie.

Zariadenie spĺňa normu MIL-STD-810H, ktorá bola vytvorená začiatkom roka 2019. V rôznych verziách je však dostupná už od roku 1962, pričom je to zjednodušene povedané americký vojenský štandard.

Aby sa nejaké zariadenie mohlo chváliť týmto certifikátom, musí spĺňať viacero noriem. Testy sú tu zamerané na výdrž zariadenia pri vysokých a nízkych teplotách (vrátane mrazu), vysokom tlaku, vode, prachu, vlhkosti, či pri vibráciách a hlavne s ohľadom na smartfóny, aj pri páde na zem.

Tu výrobca sľubuje, že smartfón prežije pád na betónovú podlahu až z výšky 1,8 metra, čo je situácia, ktorá väčšinu súčasných smartfónov pošle zaručene do servisu. Nezľakne sa ani vody, kde konkrétne bez poškodenia vydrží minimálne hodinu v hĺbke až 1,5 metra.