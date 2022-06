Cestovanie časom musí spĺňať prísne kritériá

Jozef Kleberc Odoberať autora Odoberať Novinka: Dostávajte upozornenia na nové články v sledovanej téme e-mailom. Vyskúšajte novú funkciu a zapnite si odber.

Jozef vždy chcel byt vedcom, konkrétne astrofyzikom, avšak jeho cesta skončila úplne niekde inde. So Samuelom a inými vedcami ho však nikdy neomrzelo diskutovať o prírode a vede. Jozefov záujem o vedu je sice laický, ale nefalšovaný. Vždy sa rad niečo nové dozvie a naučí. Bol to preto on kto Sama donútil aby si sadli spolu za mikrofón a nahrali Vedátorský podcast.