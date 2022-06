Klik: Amazonu už dochádzajú ľudia, nasadzuje roboty

Komentovaný prehľad technologických správ.

Slovensko v mobile

Ohlásená aplikácia Slovensko v mobile je rozpačitá téma. Na jednej strane je to dôležitý krok k tomu, aby digitalizácia vôbec mohla fungovať. Zároveň ju ale spustili v stave, ktorý by sme pri komerčnom produkte len láskavo označili ako skorú betaverziu. Z komentára, ktorý písal Ondrej po oznámení:

"Samotná aplikácia Slovensko v mobile, ktorú ukázal tím pod Veronikou Remišovou, nie je technologický ani používateľský zázrak a ani za noc nezmení vzťah ľudí v krajine k štátnemu IT.

V skutočnosti ukázali (zatiaľ používateľsky nedokončený) základný stavebný blok, na ktorom malo štátne IT stavať už desiatky rokov.

Pri jeho predstavení sme však mohli badať náznaky správneho uvažovania. Štát dlhodobo sľubuje ľuďom IT ekvivalent Ficovej diaľnice do Košíc v roku 2010, kompletne spolu s tým, že politici vymýšľajúci tie projekty a sľuby ani netušili, koľko tunelov bolo na trase treba dokončiť. Pravdepodobne preto, že ich v IT zaujímali tunely iné.

Ohlasovať takú základnú vec ako príčetné prihlásenie sa mobilom a pokus o systematickú spoluprácu so zvyškom štátnej IT infraštruktúry roztrúsenej po rôznych dlhodobo od seba odrezaných systémoch, sa môže zdať v roku 2022 trápne. V skutočnosti je však trápne to, že podobné uvažovanie nefungovalo už roky.

Pohodlné overenie online identity je základným predpokladom pre to, aby služby štátu ľudia využívali. Zároveň by mal systém dobre spolupracovať so zvyškom IT v štáte tak, aby iné inštitúcie nemali motiváciu a chuť stavať si vlastné oddelené IT panstvá, ale využili už existujúcu identitu aj na vlastné potreby. Sú to základy, bez ktorých nič iné fungovať nebude a doteraz sme ich nemali.

Nápad investovať politické aj ekonomické zdroje do takej nudnej veci, ako je opravenie prihlasovania, ktoré bude navyše v prvej fáze nevyhnutne trpieť zdedenými chybami, naznačuje, že niekto uvažuje ďalej ako len po ďalšie volebné obdobie a faktúru poslanú svojim ľuďom. Lebo bolo by ľahké ohlásiť ďalšiu diaľnicu do Košíc a nestarať sa o to, či sa vôbec dá postaviť a unesie aspoň nejaké autá. Namiesto toho sa však u Remišovej rozhodli opravovať rozmlátené semafory a miestne cesty.

Keďže sme na Slovensku, isto bude čo kritizovať aj na vyhotovení týchto opráv. Je však osviežujúce vidieť, že niekoho trápi to, či sa budované veci vôbec dajú využívať."

Amazon roboty

Amazon zistil, že do dvoch rokov už nebude mať v USA dostatok pracovnej sily. Musel by pracovníkom v skladoch ponúknuť lepšie pracovné alebo platové podmienky, čo by osekalo marže firmy.

V súčasnosti Amazon najíma veľké množstvo ľudí. Čiastočne preto, že firma rýchlo rastie a pokrýva nové oblasti, no z veľkej časti preto, že ľudia nechcú v skladoch pracovať dlhodobo. Pracovné podmienky sú v skladoch Amazonu mimoriadne náročné a aj keď platy stúpli, v USA je nedostatok pracovnej sily, čiže si pracovníci časom nachádzajú prácu za viac peňazí alebo s lepšími podmienkami.

Zhodou okolností firma tento týždeň ukázala prvú generáciu autonómnych robotov, ktoré sa chystá nasadiť do skladov.

Systém vzdialene pripomína roboty firmy Ocado, ktorá vo Veľkej Británii rozbehla automatizované distribučné centrá pre potraviny. V skladoch Amazonu sa ale budú roboty pohybovať medzi ľuďmi. V praxi sa schovajú pod paletu, nadvihnú ju a presunú na cieľové miesto.

Robotizácia v kontrolovanom prostredí skladov je oveľa jednoduchšia, ako nasadenie robotov do verejných priestorov, keďže robot sa potrebuje vyrovnať s oveľa menším počtom anomálnych situácií.

Twitter chce pokaziť svoju otvorenú platformu

Táto správa pôvodne vyšla v vnewslettri FWIW by David Tvrdon.

Twitter predstavil Twitter Notes - spôsob, ako písať viac ako 280 znakov. Notes alebo ‘Poznámky’ umožnia používateľom napísať v príspevku viac ako 280 znakov a pripojiť fotografie, videá, GIF obrázky a ďalšie prvky. Sociálne sieť oznámila, že je ich možné písať na Twitteri, ale čítať sa dajú na celom internete.

Myslím, že je to zlý nápad. Twitter nie je zďaleka prvá sieť, ktorá to skúšala. Poznámky na platforme mal aj Facebook (pred pár rokmi funkcionalitu vypol), LinkedIn tiež, ale postupne ich zmenil na newslettre.

Twitter má tiež newslettrovú platformu Revue a celkom rozumne ju integruje. Najväčšou výhodou newslettrov je fakt, že tvorcovia iba využívajú ľubovoľnú platformu, no oni vlastnia e-mail, môžu si ho vziať inam, e-mail je ich platforma. Twitter je platforma Twitteru.

Vždy som vnímal s podozrením, keď platforma oznámila, že chce „uľahčiť používateľom konzumovanie alebo tvorbu obsahu v rámci platformy“. Iste, výhody pre Twitter sú zrejmé, nie až tak pre používateľov a verejnú infraštruktúru, ktorú Twitter vybudoval.

Zdravšia a prínosnejšia by však bola diskusia, ako zlepšiť spôsob čítania a písania vlákien (threads) v rámci siete. Totiž skrytie obsahu v rámci ‘poznámok’ (používateľ vidí len obrázok, titulok a perex, nie celý obsah) je podľa mňa v rozpore s tým, čo robí vlákna a Twitter užitočnými.

Existuje milión spôsobov, ako by Twitter mohol zjednodušiť vytváranie vlákien, zjednodušiť čítanie a zachovať všetko ako samostatné tweety. Notes je najlenivejšie riešenie zo všetkých dostupných riešení.

Nothing Phone 1

Spoločnosť Nothing, za ktorou stojí Carl Pei, tvorca a spoluzakladateľ OnePlus, oznámila, že 12. júla predstaví nový smartfón.

Avšak medzičasom stihla doručiť smartfón najznámejšiemu technologickému youtuberovi MKBHD. Ten predstavil svetelné funkcie Nothing Phone 1.

Na prvý pohľad ide o premyslený marketing, ako sa odlíšiť, no používatelia budú v prvom rade zvedaví na cenu, výdrž batérie a kvalitu fotoaparátu. No ani to nezachráni novú značku, ak nepredstaví bezproblémový operačný systém.

Zistenia novej štúdie naznačujú, že práca vo virtuálnej realite (VR) v skutočnosti nezvýši produktivitu, pohodlie alebo pohodu pracovníka. Dobrovoľníci, ktorí strávili pracovný týždeň v prostredí virtuálnej reality, hlásili väčšiu úzkosť, nižšiu produktivitu a migrény. [New Scientist]

Nový virtuálny dizajnový nástroj Ikea vymaže váš nábytok a na jeho miesto môžete virtuálne vložiť nový a pozrieť sa, ako by vyzeral v domácnosti. Inými slovami, Ikea našla ďalší spôsob, ako vás presvedčiť, aby ste si kúpili nový nábytok. [The Verge]

11 odporúčaní na technologické knihy na leto. [Fast Company]