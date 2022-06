Falošné orgazmy, synovia s menami otcov aj syndróm Popolušky. Na všetko sú evolučné vysvetlenia

Článok pokračuje pod video reklamou

"Aby bolo jasné, hovorím o štatistikách, nie o mojich subjektívnych dojmoch," upozorňuje v rozhovore pre denník SME behaviorálny ekológ PAVOL PROKOP, keď rozpráva o efekte Popolušky. Nesúvisí so šťastným rozprávkovým koncom, ale s týraním detí otčimami a macochami.

Vedec, ktorý si minulý týždeň prebral ocenenie Vedec roka 2021, sa venuje správaniu zvierat aj ľudí. Skúmal napríklad význam zvukov žien a samíc pri rozmnožovaní, ale aj rodičov, ktorí pomenujú deti po sebe.

Primárne sa zaoberáte výskumom správania zvierat. Ktoré zvieratá sú pre vás ako behaviorálneho ekológa najzaujímavejšie?

Skúmal som rôzne živočíchy cez pavúky, z hmyzu, svrčky, modlivky, zo stavovcov plazy, vtáky a človeka. Nemám nejakú silnú preferenciu, som v tomto veľký oportunista. Na každom druhu je niečo zaujímavé, všade sa dá niečo nájsť.

Vo výskumoch sa zaoberáte aj sexuálnym správaním druhov, napríklad sexuálnou vokalizáciou. Prečo sú zvuky, ktoré ženy či samice vydávajú pri sexe, zaujímavé z pohľadu vedy?

Lebo samotná vokalizácia samíc počas kopulácie vyvoláva u samcov primátov viditeľnú reakciu. Aj keby ste si tieto zvuky nahrali a pustili ich samcom, neostanú laxní.

Očividne to u nich spúšťa sexuálnu motiváciu. To znamená, že nejde len o nejaký neutrálny znak, ale ide o konkrétny signál od samice určený samcovi. Musí mať evolučný zmysel, lebo je to pomerne rozšírené a samce to stimuluje.

Aký je význam sexuálnej vokalizácie u zvierat?

Napríklad samice šimpanza s dominantnejšími samcami vokalizujú viac a môžu od nich potom získavať určité formy ochrany. Vďaka tomu ju napríklad v plodnej fáze cyklu neobťažujú iné samce, lebo jej samec ich odoženie. Je to pre ňu veľká časová aj energetická výhoda, keď sa nemusí venovať všetkým.

Minulý rok ste zverejnili štúdiu o sexuálnej vokalizácii u žien. Čo ste zistili?

Že ženy, ktoré sú viac otvorené rôznym sexuálnym vzťahom, teda majú vyšší index socio-sexuality, vokalizujú častejšie a intenzívnejšie. Ja som to vysvetlil tak, že pri ženách, ktoré sú promiskuitnejšie, si muž nie je taký istý tým, či prípadný potomok bude jeho alebo nie.

Práve sexuálnou vokalizáciou môže dať žena mužovi najavo svoju sexuálnu spokojnosť, čo môže viesť k jeho presvedčeniu, že aj potomok bude jeho. Môže medzi nimi vzniknúť silnejšie partnerské puto.

Prečo je mužské ego tak naviazané na to, či jeho partnerka dosiahne orgazmus?