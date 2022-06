Liberáli a konzervatívci musia byť spojenci

Rozhovor so sociológom Michalom Vašečkom.

Dnes sa rozprávam so sociológom Michalom Vašečkom, a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili.

Prečo potrebuje Slovensko spojenectvo liberálov a konzervatívcov? Aké sú styčné body v ich nazeraní na svet, spoločnosť a jednotlivca?

Aké sú pokušenia ako liberalizmu tak aj konzervativizmu, vzhľadom na ich možnú extrémizáciu?

Ad konzervativizmus, o čo ide pri pokušení tzv. "politického kresťanstva", odklon od kresťanskej demokracie k neoľudáctvu a prečo tu badať negatívny vplyv evanjelikálov?

Pred samotným rozhovorom mi dovoľte môjho hosťa predstaviť.

Svoj doktorandský titul získal na Masarykovej univerzite a v súčasnosti sa zaoberá problematikou etnicity, rasy a migrácie, a tiež otázkami populizmu, extrémizmu, spoločenských hnutí a občianskej spoločnosti a je programovým riaditeľom think-thanku Bratislava Policy Institute.

Pôsobil na Masarykovej Univerzite v rokoch 2002 až 2017, od roku 2015 učí na BISLE, od 2016 je v Redakčnej rade Denníka N. V rokoch 1996 až 1997 pôsobil na New School University v New Yorku, v 1998 na University of London, od 2008 do 2009 na Georgetown University a v 2016 bol rezidenčným výskumníkom na Oxfordskej univerzite v rámci programu ISGAP.

Je zakladateľom a bývalým riaditeľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, pracoval v Inštitúte pre verejné otázky, osem rokov bol konzultantom pre Svetovú banku a tiež dlhoročne zastupuje Slovensko v Európskej komisii proti rasizmu a netolerancii, ktorá je ľudsko-právnym orgánom Rady Európy. (Zdroj: BPI)

Súvisiace dávky:

Použitá a odporúčaná literatúra:

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.