Ako si vybrať múdre hodinky? Toto sú najlepšie modely na trhu

Pomôžu vám nájsť lepší životný štýl.

Sú malé, ľahké a môžete ich nosiť stále na ruke, dokonca aj počas spánku. Tieto malé zariadenia o vás dokážu zistiť množstvo informácií, akí ste aktívni počas celého dňa, ako rýchlo a pravidelne vám bije srdce alebo či máte dostatočne okysličenú krv.

Sú však aj skvelým spoločníkom pri športových aktivitách, kde presne zmerajú spálené kalórie, vzdialenosť, ktorú ste prešli, aj ako rýchlo ste ju prešli. Športovcom tak poskytnú cenné údaje o vývoji ich kondícii bez toho, aby sa museli starať o zložité meranie.

Môžete ich využívať aj ako predĺženú ruku svojho smartfónu, ktorá vám oznámi každú novú informáciu.

Zistia o vás všetko

Kým prvé múdre hodinky a fitnes náramky dokázali len počítať kroky a odhadovať spálené kalórie, tak tie moderné toho o vás zistia podstatne viac. Nemáme na mysli len meranie tepu. Počet senzorov na hodinkách sa postupne zvyšuje a zlepšuje sa aj výkon použitých čipov, takže tieto malé zariadenia na vašej ruke dokážu malé zázraky.

Vedia vás napríklad upozorniť na nezvyčajne nízky alebo vysoký tep v pokojovom režime, odhalia rôzne odchýlky, či dokonca zmerajú okysličenie krvi a niektoré aj EKG. Samsung ponúka aj meranie tlaku, ktoré však vyžaduje pravidelnú kalibráciu s klasickým tlakomerom.

Postupne sa v lepších modeloch objavuje aj meranie teploty pokožky, táto informácia je využiteľná hlavne pre dlhodobejšie pozorovanie a zisťovanie nečakaných odchýlok.

Pri výbere toho správneho modelu je dôležitý aj záznam spánku, ktorý o vašom zdraví môže veľa naznačiť. Nie všetky zariadenia dokážu dodať pridanú hodnotu, sledujte preto, či vedia detegovať pravidelnosť nádychov a jednotlivé fázy spánku.

V spojení so samotným smartfónom sa o sebe môžete dozvedieť množstvo ďalších informácií, napríklad Apple prezradí aj to, či máte rovnomerný krok a ustráži hlasitosť hudby počas tréningov.

Nové hodinky preto vyberajte s rozvahou a s ohľadom na to, aký máte smartfón, prípade aký budete mať v budúcnosti. Dôležitý je nielen vzhľad, ale hlavne funkcie pre vaše zdravie, športové aktivity a určite si nezabudnite zistiť, ako často ich budete musieť nabíjať.

Lebo napríklad Apple Watch potrebujú nabíjačku každý deň, no Huawei a Xiaomi len raz za týždeň.

Múdre hodinky vám ustrážia spánok a prezradia, či ste skutočne v strese. (zdroj: Huawei)

Čo s vašimi dátami?

Pre fanúšikov detailných informácií o aktivite a zdraví predstavuje prechod k inému výrobcovi hodiniek nočnú moru práve z dôvodu straty dát. Aktuálne totiž nie je rozšírený žiadny otvorený štandard, v ktorom by sa zbierali a uchovávali dáta.

Pre majiteľa Fitbit hodiniek tak neprichádza do úvahy prechod k inej značke, no to platí napríklad aj pre Garmin, Huawei, Samsung či Apple. Riešenia tretích strán existujú, no nie sú oficiálne, väčšinou sú spoplatnené a nikdy neviete, kde vaše dáta skutočne skončia.