Zoom: Počítačové hry pomáhajú s inteligenciou

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Stačí, aby sa objavil na obrazovke a už idete vyskočiť z kože. Jednoducho toho politika nemôžete vystáť, a to dokonca aj vtedy, ak si uvedomujete, že táto vaša emócia je dokonale iracionálna. Vedci však už vedia vysvetliť, prečo takéto negatívne emócie cítime.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom dozvieme, prečo nenávidíme politikov, zistíme, aký vplyv môže mať hranie počítačových hier na inteligenciu detí a pozrieme sa aj na nový druh vĺn, ktoré vznikajú vo vnútri našej Zeme.

Krátke spráy v z vedy

Tanečná, takzvaná groovy hudba, pomáha našim mozgom. Nový výskum naznačuje, že má podobné účinky ako cvičenie: a najlepšie u tých jednotlivcov, ktorí majú takúto hudbu radi. Vedci však navrhujú, že počúvanie rezkej hudby by mohlo pomáhať pacientom s nastupujúcou demenciou či pracovníkom pri výkone práce.

Sibírska tundra by mohla zmiznúť, a to už do polovice tohto storočia. Ukazuje to nové modelovanie, ktoré sa pozrelo na procesy v Arktíde spôsobené klimatickou zmenou. Pritom aj pre najlepšie scenáre platí, že prežije len 30 percent dnešnej tundry.

Zdá sa, že najvzdialenejšie hviezdy môžu byť hmotnejšie, než sme sa domnievali. Preskúmanie 140-tisíc galaxií naprieč kozmom ukázalo, že hviezdy vo vzdialených galaxiách bývajú hmotnejšie než tie v našom okolí. Znamená to, že distribúcia hviezd v iných galaxiách nemusí byť podobná, ako v našej Mliečnej ceste.

Molekuly, ktoré pomáhajú baktériám s odolnosťou na naše lieky, sa môžu v mikrobiálnych komunitách šíriť. Takéto plazmidy sa pritom dokážu šíriť nielen medzi baktériami jedného druhu, ale v celom spoločenstve, v celom mikrobióme. To robí boj s odolnosťou na naše lieky ešte zložitejším.

