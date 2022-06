Vedci omylom objavili najväčšiu rastlinu na planéte

Nové správy z vedy.

Možno sa pozeráme na nesprávne miesta. Nový výskum naznačuje, že ak by sa nejaká vesmírna civilizácia chcela pohybovať kozmom a nebodaj kolonizovať galaxiu, vôbec by k tomu nepotrebovala kozmické lode.

Stačilo by, ak by sa im podarilo rozpohybovať planéty a cestovali by na akýchsi túlavých zemiach.

Morskí biológovia zase chceli pochopiť, ako sa oceánske trávy na západe Austrálie dokážu prispôsobovať meniacim sa podmienkam. A zistili, že to je v skutočnosti jeden jediný obrovský organizmus.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

