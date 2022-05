Vnútri Zeme objavili nový typ vlny

Vlna je v oblasti rovníka.

Hlboko vnútri našej planéty objavili vedci vlnenie, ktoré by mohlo vysvetliť zvláštne výkyvy v magnetickom poli Zeme.

Pomalá vlna sa prejavuje zhruba tritisíc kilometrov pod vašimi nohami.

O objave píšu vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences(prekl. Zborník Národnej akadémie vied).

Mala trvať dlhšie

Zemské magnetické pole vytvára z veľkej časti oceán vriaceho tekutého železa vo vonkajšom jadre našej planéty.