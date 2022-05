Klik: Prečo je Outlook ako zemiaky

Komentovaný prehľad technologických správ.

Oznamy z podcastu:

Musk vs. Twitter (v 3.14)

Elon Musk asi nechce kúpiť Twitter. Alebo možno áno. Máme za sebou týždne džudo chvatov, kedy sa Twitter najprv bránil prevzatiu, potom sa s Muskom dohodol na podmienkach a teraz sa zas pokúša Muska donútiť, aby firmu naozaj prevzal za pôvodne dohodnutú sumu.

Musk tvrdí, že prebratie firmy zastavuje, lebo neverí tomu, ako Twitter počíta počet botov - automatizovaných účtov často šíriacich reklamný spam. Twitter dlhodobo tvrdí, že takýchto účtov je menej ako päť percent. No Musk žiadal, aby firma vysvetlila, ako presne sa k číslu dopracovala, a kým nebude poznať metodiku, Twitter prevziať nechce.

Mimochodom presne toto sú veci, ktoré by sa lepšie riešili za zatvorenými dverami pri previerke podniku (teraz sa tomu často hovorí aj due diligence), kedy si záujemca nechá v pokoji a do podrobna vysvetliť metodiku a dáta o firme, ktorú si chce za desiatky miliárd dolárov kúpiť.

Twitter sa pravdepodobne pokúsi Muska donútiť, aby dodržal pôvodnú dohodu a firmu prebral za podmienok, ktoré jej akcie hodnotia vysoko nad ich súčasnú trhovú cenu.

Najspokojnejšie sú teraz pravdepodobne právne kancelárie Muska aj Twittru.

(Bloomberg)

Hlava XXII drahého mobilu

Ondrej si kúpil Pixel 6. Nateraz je spokojný, ale podrobnejšiu recenziu prinesieme až o pár týždňov.

Jedna vec sa ale ukázala takmer okamžite. Ak dnes vyrábate drahý mobil, časť dôvodu, prečo je mobil drahý je, že chcete, aby bol tenký a aby ste pri držaní telefónu v ruke mali pocit, že držíte prémiový materiál. Ak sa pokúšate dosiahnuť tieto ciele, použijete drahšie materiály, vďaka ktorým je mobil tenší a pocitovo lepší.

Zákazník tak za mobil zaplatí toľko veľa peňazí, že sa bude o zariadenie báť a rovno si naň nasadí puzdro, ktoré z doteraz tenkého mobilu z dobrých materiálov spraví tučný plastový mobil.

Microsoft vylepšuje zemiaky

Outlook je tak trochu ako zemiaky IT. Každý sa s ním stretáva, mnohých nudí a zopár ľudí s ním dokáže urobiť neskutočné veci. V Microsofte sa teraz pokúšajú spraviť lepší zemiak.

Firma sa chystá zmeniť predinštalovanú verziu Outlooku vo Windows za úplne novú aplikáciu. No keď sa na aplikáciu, ktorá je už dostupná na beta testovanie, pozrite do detailov, ukáže sa, že je to z 90 percent verzia Outlooku, ktorá je už dnes dostupné ako webová služba.

Micorosoft tak zladí rôzne verzie Outlooku pod jedno vývojové prostredie. Webová verzia sa stane defacto štandardom, čo zjednoduší prácu pri vývoji v Microsofte, pri zaškoľovaní vo firmách a časom aj mnohým ITčkárom, ktorí obhospodarujú Outlook vo firmách.

Zaujímavé je, že Microsoft verí webovej technológii natoľko, že do nej naleje jednu zo svojich najdôležitejších kancelárskych aplikácií.

(The Verge)

Článok pokračuje pod video reklamou