Päť tipov, ako ochrániť deti na internete

Aby im neublížil online svet.

Z telefónu a počítača sa stali zariadenia dennej potreby. Internet je studnicou zábavy aj poznania. A tiež veľmi nebezpečným prostredím.

Zaplatiť účet za elektrinu a potom si pozrieť video obľúbeného influencera. Vyhľadať dôležitú informáciu do diplomovej práce či nájsť výhodný byt na predaj. To všetko sa dnes dá v priebehu niekoľkých sekúnd prakticky z každého miesta na svete. A kedykoľvek počas dňa.

Všetko je online a v každom okamihu čelíme množstvu rôznych správ a ponúk. Orientovať sa v nich je náročné aj pre dospelého človeka, ktorý dokáže vyhodnotiť mieru rizika.

Pre dieťa bez podobných skúseností je ešte zložitejšie čeliť nástrahám, ktoré naň číhajú v online svete. Pritom počítač a telefón už patrí aj do jeho každodenného života. Škola, sociálne siete, voľný čas.

No s tým, ako sa zlepšujú možnosti a dostupnosť digitálnych zariadení, rastie aj problém ich nezdravého využívania. V prípade detí musia v tomto momente vstúpiť do hry rodičia. Mali by pozorne sledovať nielen čas, ktorý deti strávia pred monitormi a displejmi, ale aj činnosti, ktorým sa venujú.

Buďte im vzorom

Podľa novej štúdie technologickej spoločnosti Kaspersky má vyše 60 percent rodičov problém s tým, aby boli pre svoje deti vzorom pri používaní digitálnych zariadení. V správe sa píše, že deti už od útleho veku zvyknú kopírovať správanie a návyky dospelých vo všetkých oblastiach života vrátane postoja k digitálnym zariadeniam.

Rodičia by teda nemali od svojich detí vyžadovať niečo, čo sami nedodržiavajú. Výsledky výskumu potvrdzujú dvojaký meter napríklad pri čase využívania svojich online zariadení.