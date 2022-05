Klik: Google našiel využitie pre múdre okuliare, už ich stačí len postaviť

Komentovaný prehľad technologických správ.

Novinky od Google

Google mal veľkú konferenciu I/O, na ktorej okrem iného oznámil nové hodinky, telefón strednej triedy a aj fakt, že pracuje na projekte okuliarov s rozšírenou realitou.

Stručné zhrnutie všetkých dôležitých oznámení má dobre spracovaný portál The Verge v zostrihu. Nižšie už len zopár postrehov.

Pixel 6a je zaujímavý telefón strednej triedy a ak ho nájdete na jeseň v zľave môže to byť zariadenie s takmer najlepším pomerom ceny a výkonu vo svojej kategórii. Samozrejme treba počkať na recenzie, ale papierovo vyzerá dobre.

Pixel Watch ukazujú, že Google chce vybudovať kompletný ekosystém technologického hardvéru a zdá sa, že za niekoľko generácií bude mať zariadenia schopné konkurovať hodinkám od Apple. Rizikom môže byť rozháraný ekosystém aplikácií a doplnkových služieb. Google musí prepájať systém kúpenej firmy Fitbit so svojimi riešeniami a operačným systémom Wear OS, v ktorom je namočený aj Samsung.

ukazujú, že Google chce vybudovať kompletný ekosystém technologického hardvéru a zdá sa, že za niekoľko generácií bude mať zariadenia schopné konkurovať hodinkám od Apple. Rizikom môže byť rozháraný ekosystém aplikácií a doplnkových služieb. Google musí prepájať systém kúpenej firmy Fitbit so svojimi riešeniami a operačným systémom Wear OS, v ktorom je namočený aj Samsung. Okuliare pre rozšírenú realitu sa zdajú byť prvý naozaj domyslený produkt svojho druhu. Samozrejme, kým nepoznám cenu a konečný dizajn je ťažké produkt hodnotiť, no vízia, s ktorou v Google pracovali je zaujímavá. Okuliare použili na to, aby v reálnom čase vytvárali v zornom poli používateľa prepis a preklad toho, čo mu iný človek hovorí. Vidíme, ako môže rozšírená realita riešiť praktické problémy proste len tým, že uvedie existujúce schopnosti služieb Googlu do nového fyzického kontextu.

Koniec hesiel sa blíži

Microsoft, Apple a Google sa dohodli s FIDO Alliance na tom, že urýchlia zapracovanie bezheslovej technológie do svojich služieb. Dohoda by zároveň mala zaručiť, že zariadenia budú podporovať odomykanie cez štandardy stanovené FIDO alianciou naprieč zariadeniami a ekosystémami rôznych výrobcov.

Štandard FIDO umožňuje zariadeniu overiť totožnosť používateľa bez toho, aby musel zadávať heslo. Systém potvrdí totožnosť napríklad na základe odtlačku prstu, hardvérového kľúčiku či rozoznaním tváre používateľa.

Rozpoznanie používateľa prebieha na zariadení a do služby (napríklad Gmail alebo iCloud účtu) už odchádza iba šifrovaný príkaz na to, aby sprístupnila konkrétne konto.

Zavedenie technológie do praxe bude trvať ešte roky, ale fakt, že najväčší hráči sa vedia dohodnúť na spolupráci ukazuje, že sa heslá raz podarí zabiť.

Prečo Microsoft dotuje (asi) Fortnite

Správa pôvodne vyšla vo vydaní sesterského newslettra Herný update z 11.5.

Microsoft v priebehu nasledujúceho roka pravdepodobne predstaví malé zariadenie, ktoré vám po pripojení do vašej TV prinesie Xbox Game Pass rovno do vašej obývačky. Ak vlastníte Samsung TV, takýto prívesok nebudete potrebovať. Microsoft s juhokórejským technologickým gigantom úzko spolupracuje na vytvorení aplikácie pre Samsung televízory, čo by znamenalo, že jediná prekážka medzi hráčom a hrou bude potreba vlastniť herný ovládač a mesačné predplatné.

Firma dopĺňa ďalší kus do skladačky, pod ktorou upratuje všetok herný biznis pod jednu značku a filozofiu.

Súbežne bežia dve línie konsolidácie. Technická, v rámci ktorej firma dokončuje najmä cloudovú infraštruktúru, ktorá by mala odstrániť čo najviac prekážok od toho, aby sa nový zákazník mohol začať hrať. Mala by stačiť myš alebo ovládač a internetové pripojenie. Takto získaného zákazníka sa firma samozrejme neskôr pokúsi získať na sofistikovanejšie produkty, napríklad na kúpu plnohodnotnej hernej konzoly, no začiatok z části pravdepodobne zbehne na mobile alebo v okne internetového prehliadača.

Súbežne beží obsahová konsolidácia, v rámci ktorej Microsoft plní katalóg predplatného Game Pass a získava obsahových partnerov a vidíme záblesky toho, ako môže stratégia fungovať na úkor iných hráčov na trhu.

Microsoft sa dohodol s Epic Games a sprístupnil hru Fortnite cez vlastnú cloudovú infraštruktúru úplne bezplatne. Stačí sa s Microsoft účtom prihlásiť na Xbox.com/play a hrať.

Keďže Xbox Cloud Gaming je dostupný aj na mobilných zariadeniach (primárne Android, iOS / iPadOS nateraz v BETA verzii), vznikol tak opäť spôsob, akým si hráči môžu na Apple zariadeniach zahrať Fortnite, ktorý Apple zo svojho App Store odstránil. Samotný Apple na tento fakt ešte nezareagoval, no bolo by zaujímavé vidieť akým argumentom by mohli zakázať Xbox Cloud Gaming na svojich zariadeniach, keďže streamovanie (Netflix, HBO atď.) funguje dlhé roky bez problémov aj napriek faktu, že zo samotného predplatného Apple podiel nemá, čo bol hlavný bod súdneho procesu.

Microsoft vďaka technickej infraštruktúre doručil na konkurenčnú platformu pre stovky miliónov používateľov inak nedostupný a žiadaný obsah. Milióny ľudí na zariadeniach Apple si tak asi po prvý raz v histórii založia konto u Microsoftu.

Extrémna verzie tejto stratégie by tak v najbližších rokoch mohla znamenať, že vývoj, výroba a predaj fyzických konzol začne byť na ústupe a na policiach v obchodoch budeme namiesto konzol vidieť už len herné ovládače a Game Pass darčekové karty.

Správičky a drobnosti

Európska komisia tento týždeň predstavila svoje nové pravidlá boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Návrh vyžaduje, aby online platformy agresívnejšie preverovali a odstraňovali zneužívanie detí online. Aktivisti v oblasti ochrany osobných údajov sa obávajú, že nový zákon EÚ môže narušiť end-to-end šifrovanie, ktoré kóduje správy takým spôsobom, že si ich môže pozrieť iba zamýšľaný príjemca. (MediaBrífing Denníka N)

Elon Musk hovorí, že jeho prevzatie sociálnej siete Twitter je dočasne pozastavené . Šéf Tesly a SpaceX to oznámil po tom, ako sociálna sieť potvrdila, že spamové a falošné účty tvoria menej ako 5 percent všetkých účtov. Pre Muska malo byť odstránenie takýchto účtov prioritou. Niektorí jeho vyhlásenia interpretovali ako snahu odstúpiť od dohody. No to môže byť podľa právnikov komplikované a Musk podpísal dohodu s Twitterom, vďaka ktorej by im po odstúpení musel vyplatiť miliardu dolárov. (NY Times)

Sony a Nintendo tvrdia, že pravdepodobne celý rok 2022 bude nedostatok ich konzol. Zdá sa, že tento rok treba začať herné vianočné darčeky plánovať ešte pred letom. (Wall Street Journal)

Vyšli recenzie na elektrický pickup Ford F-150 Lightning. Takmer všetky nový model chvália a zhodujú sa, že výrobca priniesol presne to, čo sa od takéhoto auta očakáva a aj výkon je prekvapivý. (CNET, The Verge)

Starlink, satelitný internet od SpaceX, využíva denne na Ukrajine 150-tisíc ľudí. Napísal to na Twitter ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov. (Twitter)