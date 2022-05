Zoom: Nejedzte večer? Vedci sa pozreli, či diéty fungujú

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Nejedzte, a keď už teda jesť musíte, v žiadnom prípade nejedzte večer. Asi ste už narazili na podobný zaručený recept, ktorý prináša overený neprekonaný úžasný garantovaný spôsob, ako efektívne schudnúť.

Nuž, teraz sa na obmedzovanie večerného jedenia pozreli vedci. A, prekvapenie, ono to vlastne nefunguje.

Tento týždeň zistíme, či má zákaz jedla po štvrtej nejaký význam pri chudnutí, dozvieme sa, že základné kúsky skladačky DNA mohli prísť z kozmu, a obzrieme sa aj do minulosti za hypotézou, či mäso naozaj môže za naše veľké mozgy.

Krátke správy z vedy

Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred epidémiou obezity, ktorou trpí Európa. Podľa WHO sa totiž môže spájať až s viac ako miliónom úmrtí ročne na našom kontinente. Za posledné polstoročie totiž percento obéznych Európanov vzrástlo o 138 percent.

Čína sa rozhodla, že do kozmu pošle vlastnú misiu na otestovanie technológie na odklon prípadnej planétky. Otestovať by takúto technológiu chceli už v roku 2025, pričom misia je súčasťou nového čínskeho programu na monitorovanie a ochranu pred telesami z kozmu. Jeho súčasťou budú aj nové pozemské a vesmírne teleskopy.

Skúmanie mozgov ukázalo, že tínedžeri začnú na cudzie hlasy reagovať lepšie zhruba v trinástich rokoch. V tom veku sa stáva odozva mozgu na takéto podnety, teda hlasy iné ako hlas matky, silnejšia. V princípe vo veku trinásť a štrnásť rokov začali mozgy detí reagovať menej nadšene na hlas matky a výraznejšie, keď počuli hlas niekoho cudzieho.

Nové nanotechnológie by mohli pomôcť s diagnózou ochorení. Inžinieri vyvinuli drobný mikroskopický senzor, ktorý sa zmestí do šošovky na smartfóne a mohol by urobiť z telefónu medicínsky nástroj. Kľúčom k nemu sú supertenké metapovrchy, ktoré umožňujú takúto miniaturizáciu.

