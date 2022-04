Wittgenstein: O čom nevieme hovoriť, o tom musíme mlčať

O myšlienkach rakúsko-britského filozofa Ludwiga Wittgensteina

Ako cez jazyk chápeme svet a ako svet ovplyvňuje náš jazyk? Má jazyk nejaké limity v zozmyslupňovaní reality? Kto bol rakúsko-bristký filozof Ludwig Wittgenstein a aký je jeho prínos do filozofie jazyka? Prečo o tom, o čom nevieme hovoriť, by sme mali radšej mlčať? A znamená to, že ide nevyhnutne o nonsens? Je etika, estetika, umenie a náboženstvo bez zmyslu? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: