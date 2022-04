Mäso z nás urobilo ľudí? Výskum podkopáva zaužívanú hypotézu

Mozog je žrút energie.

Pred dvoma miliónmi rokov sa v evolúcii ľudského druhu čosi zmenilo. Približne vtedy sa objavil náš dávny príbuzný Homo erectus, ktorý už viac pripomínal moderného človeka.

Mal dlhé nohy a kratšie ruky, mozog väčší ako ktorýkoľvek z jeho predchodcov a jedol viac mäsa.

Zaužívaná hypotéza hovorí, že práve vďaka mäsu sme ľuďmi. Dodalo našim predkom energiu, aby im mohol počas evolúcie narásť veľký mozog.

No prepojenie medzi jedením mäsa a ľudskou evolúciou nemusí byť až také priamočiare, naznačuje výskum vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Žrúti energie