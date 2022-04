Ľudstvo mieri k míľniku. Kedy bude planetárnou civilizáciou?

Druhý typ využije čierne diery.

Vizualizácia hypotetickej Dysonovej sféry, pomocou ktorej by mohla civilizácia typu II získavať energiu zo svojej materskej hviezdy, (Zdroj: FLICKR/CC/Kevin Gill)

Jedným zo spôsobov, ako vyjadriť vyspelosť vesmírnej civilizácie, je hypotetická Kardašovová škála, ktorá hovorí o tom, aké veľké energetické zdroje civilizácia využíva. A tá nám ukazuje, že ľudstvo je ešte veľmi pozadu.

Ruský astronóm Nikolaj Kardašov v roku 1964 navrhol tri úrovne rozvoja vesmírnych civilizácií - prvá je schopná využiť energetické zdroje svojej planéty, druhá celej slnečnej sústavy a tretia celej galaxie.

Ľudstvo zatiaľ nedosiahlo ani úroveň jeden. Navyše to musíme zvládnuť tak, aby sme sami seba nevyhubili.

Podľa nových výpočtov by sa nám to mohlo podariť najskôr o viac ako tristo rokov. Do výpočtu vedci zahrnuli aj boj proti zmene klímy. Výskum zverejnili na webe arXiv. Zatiaľ neprešiel recenzným hodnotením.

Čierne diery ako zdroj

Nikolaj Kardašov sa zameral na energiu, ktorá by mala byť rovnako dostupná pre všetkých obyvateľov kozmu. Civilizácie rozdelil podľa toho, ako ju dokážu využiť.