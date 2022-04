Zoom: Elixír mladosti? Vedci dokázali omladiť bunky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Zdá sa, že vedci narazili na kľúč k elixíru... no, večného života asi ťažko, ale omladenia možno.

Zatiaľ to platí len pre bunky a to tiež len v laboratórnych podmienkach, no výskumníkom sa podarilo omladiť kožné bunky rovno o tri desaťročia.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na výskum, ktorý sa pokúsil omladiť ľudské bunky, dozvieme sa, že alergické sezóny budú dlhšie a horšie a vyberieme sa na Neptún, ktorý sa zvláštne ochladzuje.

Krátke správy z vedy

Astrofyzici si myslia, že by mohol existovať nový druh neutrónovej hviezdy. Vzniká vtedy, ak sa vytvorí supersilné magnetické pole počas zrážky dvojice materských neutrónových hviezd. Po nejakom čase by sa mal tento exotický objekt zrútiť do čiernej diery: predtým ale bude vydávať charakteristickú stopu najskôr rýchlych gamma a röntgenových zábleskov, neskôr rádiových vĺn.

Kľúčová častica nemá takú hmotnosť, akú by mala mať. Výsledky meraní Fermilabu ukazujú, že nameraná hmotnosť W bozónu nesedí s predpoveďami štandardného modelu. Výsledky teraz musí overiť iný experiment, napríklad Veľký hadrónový urýchľovač. Ak sedia, znamená to krok k novej fyzike: vysvetlením anomálie by mohla byť napríklad nejaká neznáma častica, ktorá s W bozónom interaguje.

Veveričky zrejme využívajú individuálne volacie znaky, ktorými dávajú najavo svoju prítomnosť. Výskum ukázal, že zvuky vydávané týmito drobnými tvormi neslúžia len ako varovanie, ich primárnym cieľom je identifikovať volajúceho i toho, kto volaniu načúva. Dôvodom je vyhnúť sa vzájomnému stretu.

Ak sa ženy vystavujú počas tehotenstva pesticídom, môže to mať vplyv na budúce spánkové návyky ich detí. Výskum naznačuje, že vplyv pesticídov sa prejaví počas dospievania dievčat a zhorší kvalitu ich spánku. Pesticídy totiž môžu fungovať ako endokrinné disruptory a blokovať napríklad melatonín.

