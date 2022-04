Klik: Ako sa Elon Musk pokúša pokaziť Twitter

Komentovaný prehľad technologických správ.

Načítavam... Klik 209: Nová sociálna sieť BeReal láka na vzácnosť a obmedzenia / Ako sa Musk pokúša pokaziť Twitter / DALL•E 2 je umelá inteligencia, ktorá vie naozaj dobre kresliť / Streamovacie služby a káblovka" Google, Spotify a Počúvajte v aplikácii SME alebo cez Apple RSS . Iné podcasty SME

Oznamy z podcastu:

Nová sociálna sieť ukazuje, že ľudí dnes láka vzácnosť

Aplikácia BeReal. (zdroj: BeReal)

BeReal je nová sociálna sieť (v preklade znamená 'BuďSkutočný'), ktorá sa v posledných týždňoch vyšplhala na popredné miesta v rebríčkoch obchodov s aplikáciami. Za trend sú zodpovední najmä vysokoškoláci v Európe a USA.

Na webe je nekonečne veľa obsahu a sociálne siete vám nikdy neukážu koniec feedu.

Presne opečným princípom sa riadi BeReal. Má prísne pravidlá. Stiahnete si aplikáciu, môžete importovať svoje kontakty, pozvať ich do aplikácie (priateľov hľadá cez prístup k telefónnym kontaktom) a môžete ju začať používať.

Každý deň v neznámom čase BeReal posiela každému používateľovi (akože na celom svete všetkým naraz) rovnaké upozornenie s titulkom 'Time to BeReal' (je na čase byť skutočný). Používateľ má 2 minúty na odfotenie.

BeReal urobí 2 fotografie súčasne, jednu predným fotoaparátom a druhú zadným fotoaparátom. Nie je teda dosť času niečo zinscenovať. Ak meškáte, vedľa vašej fotografie je uvedené, o koľko ste meškali.

Celý princíp je veľmi jednoduchý. A na ostatných môžete reagovať iba fotkou svojej tváre a emotikonom.

Ak sa pri pohľade na BeReal cítite starí, asi ste. Vysokoškoláci však aplikáciu milujú.

Samozrejme, odvrátenou stranou takéhoto nastavenia môže byť prílišné dodržiavanie pravidiel aplikácie a je len otázkou času, kedy niektorý z používateľov zaznamená dopravnú nehodu pri fotení (ktorú asi sám alebo sama spôsobí).

BeReal sa vezie na rovnakej vlne vzácnosti ako populárna slovná hra Wordle, v ktorej majú používatelia denne 6 pokusov, aby uhádli 5-písmenové slovo.

BeReal však ukazuje, že internet potrebuje viac vzácnosti.

(Protocol, Axios)

Ako sa Elon Musk pokúša pokaziť Twitter

Elon Musk. (zdroj: TASR/AP)

Najbohatší človek na svete sa pokúša na nepriateľské prebratie kontroly nad sociálnou sieťou Twitter.

Elon Musk za posledný týždeň vycúval z ponuky, ktorá mu garantovala miesto v dozornej rade Twitteru a zároveň obmedzovala výšku podielu, ktorý by mohol v sociálnej sieti získať pod hranicu približne 15 percent.

Musk sa napokon pokúša prebrať kontrolu nad sociálnou sieťou priamo. Plánuje skúpiť dosť akcií na to, aby nad firmou získal úplnú kontrolu, čo by mohlo znamenať aj stiahnutie akcií Twitteru z burzy.

Okrem pokusu o prebratie začal Musk v rozhovoroch vykresľovať aj obraz toho, čo s Twitterom plánuje spraviť ak sa mu firmu podarí ovládnuť. Najčastejšie spomína plány na to, že na sociálnu sieť vráti úplnú slobodu slova.

V chápaná Muska to znamená, že firma bude vynucovať platné zákony v krajinách, kde pôsobí a nič viac. Ľudia, ktorí majú čo i len zlomok zdravého rozumu alebo historickej pamäti vedia, že je to zlý nápad.

Obrovské komunikačné siete sú bez moderovania obsahu odsúdené na zánik.

Neobmedzenú slobodu prispievať totiž univerzálne zneužívajú okrajové elementy - kričiaca menšina, ktorá potom priestor zašpiní do takej miery, že je úplne nepoužiteľný pre bežného zákazníka.

Reč pritom nie je len o extrémistoch či fašistoch. Ak prestanete moderovať obsah na sociálnej sieti s veľkosťou Twitteru, je otázkou času, kým priestor ovládnu spameri predávajúci nefungujúce pilulky na zväčšenie penisu.

Je len otázkou času, kým sa podobný komunikačný priestor úplne znehodnotí pre všetkých používateľov.

Ak by ste sa aktívne pokúšali pokaziť Twitter, nerobili by ste to inak.

(NY Times, Axios)

A ilustrátori nebudou mít co žrát

Umelá inteligencia DALL-E sa za rok trénovania naučila kresliť okrem iného aj fotorealistické obrázky a upravovať už existujúce obrázky na základe textového pokynu.

V princípe môžeme povedať, že za niekoľko rokov bude bežne dostupná umelá inteligencia schopná nakresliť obrázok na úrovni bežného absolventa ilustrátorskej alebo dizajnérskej strednej školy.

Náklady na vytvorenie nového vizuálneho obsahu sa budú nebezpečne blížiť nule.

Niečo podobné vidíme pri písanom slove či prekladoch. Neznamená to automaticky, že všetci ilustrátori skončia na úradoch práce

Roboty zvyknú preberať v prvej vlne rutinné a monotónne časti práce. Bežne sa stáva to, že ľudia v odvetví hodia na roboty najnudnejšie časti svojej práce a venujú sa tým častiam, kde je pre roboty ťažké vytvoriť pridanú hodnotu.

Pozrite si, ako DALL-E kreslí dnes.

(Verge, NY Times, Instagram)

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informácií ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Apple spustilo rozsiahle interné testovanie niekoľkých nových modelov Mac s čipmi novej generácie M2 . Aktualizované budú modely MacBook Pro a Air, Mac Pro a mini. (Bloomberg)

Ďalšie Apple novinky: Funkcia merania krvného tlaku a hladiny cukru v krvi nebude v Apple hodinkách až do roku 2024. Nová funkcia automagického generovania videí v iMovie je prekvapujúco dobrá. Testovacie verzie iOS 16 majú v kóde zmienky zariadenia s rozšírenou realitou. (FWIW by David Tvrdon)

Meta (Facebook) chce svoje prvé okuliare s rozšírenou realitou napriek skepse odborníkov predstaviť už v roku 2024. Pre Zuckerberga sú okuliare s rozšírenou realitou, projekt je interne nazývaný Nazare, spôsobom ako získať nezávislosť od ekosystémov Apple a Google. Prvá verzia Nazare je navrhnutá tak, aby fungovala nezávisle od mobilného telefónu s pomocou bezdrôtového zariadenia v tvare telefónu, ktoré pomáha s výpočtovou silou potrebnou na fungovanie okuliarov. (The Verge)

Meta (Facebook) míňa na bezpečnosť top manažérov oveľa viac ako iné spoločnosti . Celkovo minula spoločnosť za rok 2021 za ochranu Zuckerberga a jeho rodiy sumu vo výške 26,8 miliónov dolárov. Meta v podaní naznačuje dôvod, prečo sú náklady také vysoké: "Negatívny sentiment týkajúci sa našej spoločnosti je priamo spájaný s pánom Zuckerbergom a často sa na neho prenáša." (Bloomberg)

DuckDuckGo testuje desktopový prehliadač pre MacOS. (Wired)

WhatsApp spúšťa "komunity" s nástrojmi pre adminov, zdieľaním súborov, hovormi pre 32 osôb a ďalšími funkciami, vďaka ktorým môžu kluby, školy a ďalšie skupiny organizovať chaty s tisíckami používateľov. Nové funkcie ešte dnes nie sú aktívne. Spočiatku sa spúšťajú v obmedzenom teste s vybranými komunitami, aby získali ďalšiu spätnú väzbu pred verejným zavedením. WhatsApp neuviedol, kedy sa funkcia dostane k širšej verejnosti. (Facebook, TechCrunch)

Prvý list Andyho Jassyho, šéfa Amazonu, akcionárom. Sú v ňom ukryté novinky, podobne ako tomu bolo, keď listy písal Jeff Bezos. Zdá sa napríklad, že rast členstva Amazon Prime sa zastavil, keďže Jassy píše o „viac ako 200 miliónoch hlavných zákazníkov spoločnosti“. Číslo sa za viac ako rok nezmenilo. (Amazon)

Zdá sa, že CNN+ skoro nikto nepozerá a spoločnosť už plánuje obmedzenia vrátane prepúšťania. Má denne len 10-tisíc používateľov. (CNBC)