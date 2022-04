Kvantový svet nie je neintuitívny

Pohľad na kvantový svet

Čo je to kvantum? Prečo je kvantový svet neintuitívny a je to vlastne tak? Nie je náš „common sense“ (intuitívne vnímanie sveta, zdravý sedliacky rozum) zakotvený a vychádzajúci z „quantum sense“ (kvantové vnímanie sveta)? A o čom je vlastne tá kvantová teória? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.

EXTRA ČASŤ ku každej epizóde len za 2 odrieknuté kávy mesačne na Patreone.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.