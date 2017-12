Nokia plánuje v tomto roku zvýšiť investície v Číne

Peking 4. februára (TASR) - Nokia plánuje v tomto roku zvýšiť investície v Číne, ktorá je považovaná za najväčší trh mobilných telefónov sveta a na ...

4. feb 2002 o 16:46 ©TASR 2002

Peking 4. februára (TASR) - Nokia plánuje v tomto roku zvýšiť investície v Číne, ktorá je považovaná za najväčší trh mobilných telefónov sveta a na konci roka 2001 tu bolo viac než 145 miliónov používateľov mobilných telefónov.

Nokia, ktorá vyrába každý tretí z mobilných telefónov predaných vo svete, do konca minulého roka investovala v Číne celkovo 2,3 miliardy EUR (1,98 miliardy USD). Prostredníctvom ďalších investícií chce zvýšiť svoj trhový podiel v tejto krajine, kde očakáva v tomto roku predaj viac než 50 miliónov mobilných telefónov. Číselné údaje o plánovaných investíciách však nie sú k dispozícii.

Ako informuje agentúra Reuters, Nokia má v Číne osem spoločných podnikov, z čoho tri vyrábajú sieťové vybavenie a dva vyrábajú mobilné telefóny a vlani vytvorila v meste Chang-čou centrum pre technológie tretej generácie. Spoločnosť očakáva, že celkový predaj telefónov v Číne v tomto roku stúpne minimálne o 10 až 15%.

Jej úmysel však v praxi znamená konkurovať na všetkých frontoch, teda s domácimi aj so zahraničnými výrobcami, vrátane Ericssonu, Siemensu a Motoroly, ktorá má najväčší podiel na čínskom trhu. V Číne pracuje zhruba 20 domácich výrobcov, napríklad, Haier Group Inc, TCL International Holdings Ltd a China Kejian Co, ktorí neustále zvyšujú svoj podiel na domácom trhu. Ich spoločný trhový podiel sa vlani medziročne zvýšil z osem percent na 13 až 15% a rapídne stúpa.

(1 EUR = 42,464 SKK, 1 USD = 49,368 SKK)

* 1 sov