Španielski vedci lokalizovali pôvodný hrob Krištofa Kolumbusa

Pôvodný Kolumbusov hrob sa nachádzal v areáli kláštora vo Valladolide, ktorý dnes už neexistuje.

MADRID. Výskumníci lokalizovali v španielskom meste Valladolid pôvodný hrob svetoznámeho moreplavca Krištofa Kolumbusa. TASR správu prevzala v piatok od agentúry AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Fakt, že Kolumbusa pochovali v roku 1506 vo Valladolide, bol známy už dávno, no presné miesto jeho pôvodné hrobu bolo až doposiaľ neznáme. Moreplavcove telesné pozostatky totiž o tri roky neskôr preniesli do rodinného mauzólea v Seville, odtiaľ do Dominikánskej republiky a neskôr na Kubu, až kým sa v roku 1898 natrvalo nevrátili do Sevilly.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pôvodní obyvatelia majú z Krištofa Kolumba historickú traumu Čítajte

Vytvorili 3D model kaplnky

Forenzný tím z univerzity v Granade v roku 2005 odobral vzorky DNA z kostí v Kolumbusovej sevillskej hrobky a potvrdil, že pozostatky skutočne patria tomuto známemu moreplavcovi.

Tím vedcov teraz dospel k záveru, že pôvodný Kolumbusov hrob sa nachádzal v areáli františkánskeho kláštora vo Valladolide. Ten už v súčasnosti neexistuje, na jeho mieste sa dnes rozprestiera obchodná zóna blízko námestia Plaza Mayor.

Výskumníci odobrali vzorky materiálov z hrobu v Seville, porovnali ich so vzorkami z Valladolidu a potvrdili ich zhodu.

Vykonali tiež podrobný historický výskum lokality, v rámci ktorého využili aj georadary. Podarilo sa im tak vytvoriť i 3D model kaplnky, kde sa pôvodný hrob nachádzal, uviedlo vo štvrtok španielske národné Múzeum moreplavby, ktoré celý výskum koordinovalo.

Kto bol Krištof Kolumbus

Krištof Kolumbus podnikol niekoľko výprav a v roku 1492 objavil pre vtedajšiu Európu nový kontinent - Ameriku.

Podľa všeobecne akceptovanej teórie pochádzal z talianskeho Janova. Zomrel 20. mája 1506. Pochovali ho v Španielsku, a to aj napriek tomu, že si želal, aby sa miestom jeho posledného odpočinku stala práve Amerika.

Dominikánska republika trvá na tom, že Kolumbusove telesné pozostatky stále spočívajú v Santo Domingu.

Podľa vedcov sa moreplavcove kosti nachádzajú v Seville, čo potvrdil aj výskum z roku 2005. Nevylučujú však, že časť pozostatkov sa stále môže nachádzať aj v hrobke v Dominikánskej republike.