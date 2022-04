Klik: Facebook mal opäť zlý týždeň, odhalili jeho opozičnú kampaň voči TikToku

Komentovaný prehľad technologických správ.

Vojna a tech

The Economist spravil skvelý diel podcastu Babbage o tom, ako technológie menia život vo vojnovej zóne. Rozprávajú o tom, ako sa Ukrajinci naučili podomácky prerobiť krátkovlnné analógové rádiá tak, aby vedeli posielať digitálny obsah (aj keď veľmi pomaly).

Ďalšie anekdoty hovoria o tom, že v prípade núdze viete na kolene postaviť zariadenia, ktoré výrazne predĺži dosah spojenia vášho mobilného telefónu s vežou, či o tom, ako skupiny elektrotechnikov rozoberajú staré batérie elektrických áut a stavajú z nich domáce batéria, ktoré civilistom aj armáde pomáhajú prečkať výpadky dodávky prúdu.

Príklady ukazujú, ako technológie vytvárajú v spoločnosti rezervu a posilňujú možnosti jednotlivcov vysporiadať sa s ťažkou situáciou. Technológie pomáhajú budovať materiálnu aj znalostnú rezervu.

Inak povedané, ak žijete v modernej ekonomike a ostane vám prístup k internetu, máte dnes neporovnateľne bohatšie možnosti, ako sa vysporiadať s nedostatkom čohokoľvek. Je okolo vás veľa predžutého materiálu a znalosti, ako ho použiť sa ľahko šíria.

(The Economist)

Ako ASML vyrába prístroje na tvorbu čipov

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/iSVHp6CAyQ8

Americká televízia CNBC získala exkluzívny prístup do fabriky holandského výrobcu zariadení na výrobu čipov ASML, ktorý je teraz vnímaný ako kritický hráč na trhu s polovodičmi.

ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) vznikla v roku 1984 ako malá divízia spoločnosti Philips a postupne sa stala najdôležitejším výrobcom strojov na výrobu čipov na svete.

Hlavná továreň sa nachádza v holandskom Veldhovene, neďaleko hraníc s Belgickom, ale má viac ako 60 pobočiek po celom svete, kde sa vyrábajú rôzne časti ich strojov.

ASML používa v strojoch na výrobu najpokročilejších čipov na svete technológiu EUV litografie (EUV = extrémne ultrafialové žiarenie) a má v podstate na EUV technológiu monopol.

EUV stroje používajú mimoriadne krátke vlnové dĺžky svetla vo veľkých množstvách, ktoré sa používajú na tlač veľmi malých a zložitých vzorov na mikročipy.

Stroje EUV sa skladajú z niekoľkých modulov so stovkami tisíc komponentov od takmer 800 svetových dodávateľov. Každý modul sa vyrába na jednom zo 60 miest ASML po celom svete a potom sa posiela do Veldhovenu na montáž.

Po otestovaní každého zmontovaného stroja sa znova rozoberie, aby ho odoslali výrobcovi čipov. Preprava si vyžaduje 20 nákladných áut a tri plne naložené Boeingy 747.

Najväčšími zákazníkmi ASML prístrojov sú TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), Samsung a Intel.

(CNBC)

Dve možné cesty herného biznisu

Sony upravilo svoju predplatiteľskú službu pre konzoly PlayStation. Firma zlúčila služby PlayStation Plus a PlayStation Now do jedného balíka.

Podrobnosti o novej ponuke nájdete v sesterskom newslettri Herný update.

Zaujímavé je, že PlayStation odmietlo pristúpiť na tlak Microsoftu, ktorý do svojej verzie predplatiteľského balíka začleňuje nové hry od svojich štúdií v deň vydania.

Sony tvrdí, že tento model nie je udržateľný ani zdravý. Mainstreamový herný priemysel má pred sebou dve možné cesty.

Z posledného vydania Herného updateu:

PlayStation+ vás chce nalákať na nostalgiu ich doterajšieho katalógu, v ktorom miestami dostanú miesto aj hry súčasnej generácie, no ak si budete chcieť zahrať nové PlayStation exkluzivity v období vydania, budete si ich musieť kúpiť.

Zatiaľ nevieme povedať, či bude Game Pass pre Microsoft z dlhodobého hľadiska finančne udržateľný.

Microsoft stavil na to, že ak bude ponúkať najžiadanejšie hry v lacnom mesačnom predplatnom, časom nazbiera do služby dostatok predplatiteľov, ktorí budú platiť mesačne náklady spojené s prevádzkou herných štúdií a pokryujú tak náklady.

Podrobné dáta o tom, koľko Game Pass reálne zarába Microsoft nezverejňuje, no firma potvrdila, že počet predplatiteľov služby prekročil hranicu 25 miliónov.

Tento model je bezprostredne výhodný pre hráčov a robí z platformy Xbox asi najlepšiu hodnotu za peniaze v hernom biznise. No pre Microsoft prináša aj iné ako bezprostredné finančné riziká, ktoré opatrne naznačuje šéf PlayStation.

“Cítime, že sa s našimi štúdiami nachádzame v dobrom cykle. Investícia prinesie úspech a ten prinesie viac investícií, ktoré prinesú ďalší úspech. Tento cyklus nám vyhovuje a myslíme si, že hráčom na PlayStation to vyhovuje tiež. Ak by sme naše hry dali na túto, alebo inú, službu v deň vydania… ako dobre viete, nikdy sme to predtým neurobili. A rovnako to nebudeme robiť ani teraz. Ak by sme to spravili, cyklus by sa pokazil. Veľkosť investícií, ktorá je potrebná pre naše štúdia by tak nebola možná, čo by sa odzrkadlilo na kvalite hier, čo nie je niečo, čo hráči chcú,” povedal Jim Ryan, PlayStation CEO.

Ryan sa snaží vnuknúť myšlienku, že ak zabalíte všetky interné štúdiá pod jednu strechu a vezmete im tlak a motiváciu naviazanú na schopnosť predávať veľa kópií hry v čase vydania, vaše tituly časom skĺznu do šedej zmesky bez chute a výnimočnosti. Naznačuje, že materská firma bude zákonite škrtiť náklady štúdií, ktoré potom nebudú mať zdroje ani motiváciu vytvoriť excelentné hry.

Samozrejme, že toto môže byť pravda, ale nie je to nevyhnutný ani jediný osud predplatného balíka. Microsoft už stavil desiatky miliárd dolárov na to, že sa podobnému osudu dokáže vyhnúť tým, že bude štúdiá kvalitne manažovať a nastaví systém odmien.

Ak sa to podarí, vývojári v ekosystéme štúdií Microsoftu oslobodení od tlaku okamžite predávať môžu naopak vytvoriť mimoriadne tituly, ktoré by na tradičnom trhu vzniknúť nemohli.

Zlý týždeň Facebooku

Meta, materskú firmu Facebooku prichytili pri tom, ako si platí očierňovaciu kampaň na konkurenčnú sociálnu sieť TikTok. Facebook sa prostredníctvom PR firmy pokúsil rozšíriť naratív o tom, že TikTok je škodlivý pre deti.

Samozrejme, že sa môže ukázať, že firma mala nakoniec pravdu. No ak je pre deti škodlivý TikTok, isto je pre ne škodlivý aj Facebook či Instagram, o čom má Meta mimochodom priame dôkazy od vlastných výskumníkov.

Podrobnosti o kampani dobre spísal Washington Post.

Ešte jedna vec stojí za povšimnutie. Meta je z nárastu TikToku tak nervózna, že je ochotná platiť za to, aby sa v spoločnosti šírili zvesti o tom, že nejaká sociálna sieť je škodlivá pre deti. Nie je ťažké si domyslieť, ako rýchlo sa tento naratív môže obrátiť proti ich vlastným produktom.

Správičky

Splnenie podmienky interoperability chatovacích aplikácií, ktorú vyžaduje nedávno odsúhlasený Zákon o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) z dielne EÚ, môže mať vplyv na bezpečnosť komunikácie. Niekoľko kryptografických expertov sa vyjadrilo, že vyžadovanie toho, aby sa dali posielať správy napríklad z WhatsAppu na Signal môže narušiť ich zabezpečenie. Avšak existujú spôsoby, ako to vyriešiť (napríklad by všetky aplikácie prešli na rovnaký systém zabezpečenia end-to-end komunikácie), ale implementácia môže trvať roky. (Wired)

Disney+ odštartuje na Slovensku 14. júna. Cena mesačného predplatného bude 7,99 eura, ročného 79,90 eura. Súčasťou balíka predplatného v rámci Európy bude aj Starz s filmami skôr pre dospelých než deti, ktorá napríklad nie je v ponuke v Spojených štátoch. (Živé.sk)

Joj spustila streamovaciu službu Joj Play. Poskytuje aj verziu bez predplatného s reklamou. (Veľký obsah)

Recenzia hry Kirby and the Forgotten pre Nintento. Hodnotenie 9/10 udelil náš kolega Matúš Paculík a píše, že toto je hra naozaj pre každého (majiteľa Nintenda Switch). (SME Tech)