Sony má nové predplatné pre PlayStation

Konkurencia pre Game Pass bude mať tri verzie.

Japonská spoločnosť Sony po rokoch konečne zmenila systém predplatného pre svoje konzoly PlayStation. Tento krok fanúšikovia čakali už dlho, keďže konkurenčný Microsoft ponúka pre počítače a herné konzoly Xbox predplatné s výrazne bohatším obsahom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sony má aktuálne dve spoplatnené služby, PlayStation Plus a PlayStation Now, ktoré sa teraz stanú súčasťou jednej služby so staronovým názvom PlayStation Plus. Na novinku si počkáme už len pár mesiacov, v lete sa postupne začne spúšťať v Ázii, následne v Spojených štátoch a potom aj v Európe.