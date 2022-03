Vojna šimpanzov trvala roky. V čom sa podobala na ľudské konflikty?

Skúsenú vedkyňu šimpanzy prekvapili.

Svetová odborníčka na primáty Jane Goodallová sa roky nevedela spamätať z toho, čo zažila v Tanzánii na začiatku sedemdesiatych rokov. Bola svedkyňou konfliktu medzi šimpanzmi, ktorý prirovnala k vojne.

"Často, keď som sa v noci zobudila, objavili sa mi v mysli hrozné obrazy," opisuje vo svojej knihe Cez okno: Mojich tridsať rokov so šimpanzmi v Gombe (v origináli: Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe).

Jeden zo šimpanzov, Satan, si do dlane naberal krv z rany protivníka a pil ju. Ďalší odtŕhal obeti kúsky kože. Videla aj kanibalizmus na mláďatách.

Jediná dosiaľ zaznamenaná vojna medzi šimpanzmi trvala štyri roky a skončila sa úplnou porážkou jednej komunity. Vedci roky skúmali príčinu krvavého konfliktu a našli aj paralely so správaním ľudí.

Prvý brutálny útok

Jane Goodallová sa preslávila skúmaním života a správania šimpanzov. Šimpanziu komunitu Kasakela v Tanzánii začala sledovať v roku 1960.

Štvorročná vojna sa začala až o štrnásť rokov neskôr.