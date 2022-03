Elden Ring je pomsta víkendovým hráčom

Máte pevné nervy?

Hodnotenie 8 / 10 Elden Ring Páči sa nám: krásny otvorený svet voľnosť vo všetkých smeroch grafika a dizajn postáv Nepáči sa nám: pre víkendového hráča náročné súboje neustále zomieranie

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Cenega

Nie je veľa hier, ktorým sa podarí vybudovať si tak obrovské očakávania. Elden Ring do tejto skupiny patrí, keďže je od štúdia, ktoré dalo svetu hneď niekoľko dokonalých hier a vlastne vytvorilo nový žáner.

Všetko to, čo mali fanúšikovania radi v sériách Demon Souls a Dark Souls, zasadili do veľkého otvoreného sveta, pridali množstvo noviniek, vylepšení a úchvatnú grafiku.

Pre cieľovú skupinu prichádza dokonalá hra, ktorá si zaslúži plný počet bodov. No nech vás nadšené ovácie fanúšikov nezmätú. Stále je to hra, v ktorej budú tí nešikovní zomierať. A to každú chvíľu.

Vraj je pre každého

Všetky hry zo série Souls mali doteraz jednu spoločnú vlastnosť, ktorou je vysoká náročnosť. Tieto hry nie sú určené pre nedočkavých hráčov, ktorí sa chcú len zabávať. Vyžadujú presné reakcie, sledovanie protivníka a hľadanie jeho slabín.

Mnohých, hlavne víkendových hráčov preto nedokázali osloviť, boli pre nich jednoducho prehnane náročné. Nebaví ich neustále zomierať pri prvom náročnejšom protivníkovi.

Elden Ring mal v tomto priniesť zmenu a sprístupniť hru aj širšej skupine. Tieto sľuby sa bohužiaľ nenaplnili a preto hneď na začiatku musíme varovať, že táto hra je skutočne náročná a neodpúšťa žiadne chyby a zaváhania.