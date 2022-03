Klik: Samsung predstavil novú strednú triedu smartfónov

Komentovaný prehľad technologických správ.

Oznamy z podcastu:

Samsung Galaxy A53 5G a A33 5G

Podľa analytickej spoločnosti Counterpoint bol za rok 2021 napredávanejším modelom mimo Apple smartfónov práve Samsung Galaxy A12.

Rebríčky slovenských mobilných operátorov sú plné strednej triedy od Samsungu.

Napríklad vo februári mal Orange na prvom mieste model A52s, A32 na treťom a S21 FE 5G na šiestom. Jednotkou za rovnaký mesiac v Telekome bol model A12, nasledovaný A52s 5G.

Spoločnosť cez týždeň uviedla nové modely Galaxy A53 5G a A33 5G strednej triedy s výkonnejšími baterkami a mierne nižšími cenami ako predchádzajúce generácie. Práve predchádzajúce generácie patria na Slovensku a celkovo v Európe alebo Spojených štátoch medzi najpredávanejšie Android telefóny.

Displej Galaxy A53 5G má uhlopriečku 6,5 palca s technológiou Super AMOLED a obnovovacou frekvenciou 120 Hz.

Galaxy A33 5G má displej s uhlopriečkou 6,4 palca, taktiež s technológiu Super AMOLED a obnovovaciou frekvenciou 90 Hz. Samsung tvrdí, že nová batéria vydrží dva dni a podporuje rýchle nabíjanie.

Galaxy A33 5G bude v Slovenskej republike dostupný od 22. apríla 2022 vo variante 6+128 GB, odporúčaná maloobchodná cena je 369 €. K dispozícii bude v čiernej, bielej, modrej a oranžovej farbe.

Galaxy A53 5G bude dostupný od 1. apríla 2022 a odporúčaná maloobchodná cena je stanovená na 449 € vo verzii 6+128 GB a v konfigurácii 8+256 GB na 509 €. K dispozícii bude v čiernej, bielej, modrej a oranžovej farbe.

Dobré porovnanie jednotlivých špecifikácií oproti novému iPhonu SE 5G má napríklad server 9to5Mac.

(Samsung, The Verge)

Vyšli recenzie na nedávno predstavené Apple produkty

Veľmi pozitívne hodnotený bol nový iPad Air M1, ktorý necháva pomerne málo dôvodov na kúpi iPadu Pro M1.

Viacerí recenzeti boli sklamaní z novej generácie iPhonu SE 5G, no nie pre jeho slabý výkon, ale pre neochotu Apple inovovať vo viacerých smeroch.

Síce má najnovší čip A15, vďaka ktorému robí veľmi kvalitné fotky s jedným snímačom. No displej ani batéria asi nikoho neohúria.

Mac Studio si vyslúžil vďaka novému čipu M1 Ultra asi najpozitívnejšie hodnotenia. Na druhej strane boli viacerí sklamaný z monitora Studio Display, ktorý má pravdepodobne chybný softvér v stavanej kamere, čo potvrdil aj Apple.

Video recenzia Mac Studio a Studio Display od portálu The Verge:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/irjc1nJ1eJs

Video recenzia iPhonu SE 5G od youtubera MKBHD:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/QpbGctuHoMY

Video recenzia iPadu Air M1 od youtubera MKBHD:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/pwHNannxolo

Výber ďalších recenzií

Intel plánuje veľké investície v Európe a tisícky nových pracovných miest v polovodičovom priemysle

Spojené štáty dnes tvoria 12 percent globálnej výroby čipov, nový šéf Intelu Pat Galsinger to chce zvýšiť na 30 percent počas nasledujúcich desiatich rokov. Európa vyrába 9 percent a Intel spolu s Európskou úniou by to radi zvýšili na 20 percent do desiatich rokov.

Intel sa snaží naplniť plány diverzifikácie svetovej výroby čipov od Ázie, konkrétne giganta TSMC na Taiwane. Spoločnosť oznámila 10-ročný plán s investíciami v Európe do výšky 80 miliárd eur.

Najväčšou časťou investície je postavenie novej fabriky na výrobu polovodičov (čipov, procesorov...) za 17 miliárd eur v nemeckom Magdeburgu. Vytvorí to 3000 stálych pracovných miest a zhruba 7000 dočasných pri prácach na jej postavení. Plán je postaviť ju do 2027.

Spojené štáty a EÚ oznámili investičné balíčky do polovodičového priemyslu vo výškach desiatok miliárd eur. Posledné dva roky totiž ukázali, čo môže spôsobiť a ako zasiahne tieto ekonomiky čipová kríza.

Samozrejme, Intel by rád videl aj ďalšie balíčky, Gelsinger odkázal, že ak budú ďalšie stimuly, tak sa budú intelácke fabriky rýchlejšie rozrastať.

Intel plánuje ďalších 12 miliárd eur investovať do rozšírenia svojej továrne v írskom Dubline. V Taliansku chce zas postaviť továreň na balenie a testovanie čipov (investícia v hodnote 4,5 miliárd eur a vytvorenie 1500 pracovných miest).

Vo Francúzsku chce Intel vybudovať výskumné stredisko (1000 pracovných miest) a v Poľsku zas plánuje rozšíriť výskumné laboratórium.

Aktuálne zamestnáva americká spoločnosť v EÚ 10-tisíc ľudí. Ak sa plány na rozšírenia zrealizujú, pribudne ďalších 5- až 10-tisíc nových pracovných miest v polovodičovom priemysle.

(Financial Times, The New York Times, CNBC)

Správičky

Mladých ľudí v Spojených štátoch už neláka Silicon Valley, budúci vysokoškoláci chcú ísť najviac do Seattlu. Mesto je domovom Amazonu a Microsoft a má bohatú technologickú, ale aj kultúrnu scénu. (FWIW by David Tvrdon)

Northvolt, švédska spoločnosť na výrobu batérii pre elektovozidlá, postaví svoju tretiu továreň v Nemecku. (Reuters)

Aké sú výsledky hackerov v kybernetickej vojne proti Rusku? Ťažko merateľné. (The Guardian)

Výborný rozhovor so šéfom WordPressu Mattom Mullenwegom. Nielen o publikačnom systéme, ale aj o Tumblr, Pocket Casts, web3, bitcoine a ethereum. (The Verge)

Projekt Apple auta sa pravdepodobne odloží, pretože tím sa opäť rozpadol. (9to5Mac)