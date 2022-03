Klik: Javí sa šanca na ekologické spasenie krypta

Komentovaný prehľad technologických správ.

Veľký skok pre kryptomeny

Kryptomena Ethereum sa chystá úplne zmeniť spôsob, akým kryje a vykonáva transakcie. Nová podkladová technológia by mala znížiť energetickú náročnosť prevádzkovanie kryptomeny o 99% a výrazne urýchliť transakcie.

Podrobné a detailné vysvetlenie spísali na MIT Technology Review. Nasleduje naša výrazne zjednodušená interpretácia.

Predstavte si, že neexistuje hotovosť. V tradičnom finančnom systéme by všetky peniaze existovali ako veľké záznamy o prevodoch z účtu na účet.

Pravdepodobne by sme sa zhodli na tom, že by bolo dobré, aby nové záznamy o tom, kto a komu posiela peniaze nemohol vytvárať ktokoľvek, lebo by bolo ľahké, aby si niekto na vlastný účet pripísal vymyslené peniaze.

Preto sme sa zhodli na tom, že právomoc zapísať nový riadok do zoznamu transakcií môže len banka a to až po tom, ako dostala povolenie od človeka.

Keďže v spoločnosti existuje základná miera dôvery v banky a banky majú záujem na tom, aby systém dobre fungoval, zabezpečujú povolenie zapísať novú transakciu a sú motivované proti tomu, aby vymýšľali neexistujúce transakcie.

Systém ale funguje najmä vďaka tomu, že sa ľudia zhodli na tom, že môžu časť zodpovednosti odovzdať centralizovaným inštitúciám - bankám.

Teraz si predstavte, že sa pokúšate vytvoriť verziu bankového systému, v ktorej sú si všetci hráči rovní a nikto neverí nikomu. Musíte nejako otázku toho, ako zaručíte, že do zoznamu prevodov pribudnú len overené záznamy.

Kryptomeny tento problém filozoficky vyriešili tak, že zoznam všetkých transakcií je verejný a anonymizovaný. Teda vidíte v ňom len to, že z účtu A sa previedli peniaze na účet B. To, komu účty naozaj patria v systéme uložené nie je.

Časť o tom, kto má právo do zoznamu zapisovať nové transakcie je komplikovanejšia. Tradične ju kryptomeny riešia tak, že vyžadujú takzvaný "dôkaz o vykonanej práci" (proof of work).

V princípe sú naprogramované tak, že nechávajú počítače riešiť komplikované matematické problémy a prvý počítač, ktorý problém vyrieši takpovediac podpíše pravosť najnovšej transakcie a za odmenu dostať zopár kusov kryptomeny.

V princípe počítače hrajú hru Bingo - hádajú čísla - a prvý, ktorý uhádne získava odmenu. Čím máte výkonnejší počítač, tým je väčšia šanca, že hru vyhráte.

Systém tak motivuje účastníkov, aby investovali kapitál (v podobe nákupu drahých počítačov), čo ich zas odrádza od toho, aby sa pokúšali vytvárať podvodné transakcie, ktoré by viedli k poklesu hodnoty kryptomeny a znehodnotili ich investíciu do počítačov hrajúcich bingo.

Na tomto koncepte fungujú najpopulárnejšie systémy kryptomien ako Bitcoin a Ethereum.

No ak chcete reprezentovať autoritu a zainteresovať v systéme cez výpočtový výkon, výsledkom je zúfalo neefektívny systém, v ktorom až 99% energie míňate zbytočne.

Ethereum sa za niekoľkom mesiacov pokúsi upraviť systém tak, aby autoritu nemusel kryť výkon kúpených počítačov, ale priamo vložená hodnota peňazí. Systém sa presunie a právo zapisovať nové riadky nebude udeľovať na základe vykonanej práce, ale na základe vloženého podielu (proof of stake).

Inak povedané, systém bude namiesto binga, v ktorom sa počítače pokúšajú uhádnuť správne číslo organizovať tichú lotériu.

Jej účastníci budú môcť účastníci vsadiť určitú časť svojich kryptomincí na to, aby garantovali oprávnenosť transkacie. Ak sa ukáže, že nová transakcia bola podvod o svoje peniaze automaticky prídu.

Systém bude viac odmeňovať ľudí, ktorí budú ochotní vsadiť najviac svojich kryptomincí na krytie transkacií tým, že ich bude vo väčšej miere odmeňovať novo vytlačenými mincami.

Systém by vďaka tomu mohol obísť brutálne náklady na prevádzku a bežal by oveľa efektívnejšie, no nie je jasné, či sieť veľkosti Etherna bude týmto spôsobom fungovať bez problémov.

(MIT Technology Review)

Apple novinky

O Apple novinkách sme napísali celý článok (a nahrali špeciálny podcast), ktorý sme aj posielali ako extra vydanie Klik newslettra v stredu.

Apple síce predstavil svoj doteraz najvýkonnejší počítač (Mac Studio) s novým procesorom M1 Ultra. Avšak oznámenie noviniek prinieslo aj najväčšiu uniknutú príležitosť spoločnosti.

Lacný iPhone SE s podporou 5G je o 30 dolárov drahší ako pred dvomi rokmi. Napriek tomu, že niektorí analytici mu veštia veľký úspech v Ázii, Apple mohol pokojne znížiť cenu a získať nových zákazníkov pre ktorých cenovka 429 dolárov, resp. 519 Eur neznamená lacný telefón.

(FWIW by David Tvrdon)

Substack chcel chvíľku byť Facebookom

Substack, platforma a nástroj na písanie blogov, tvorbu podcastov a posielanie newslettrov, predstavila novú mobilnú aplikáciu a okamžite vyvolala kontroverziu.

Úvodné nastavenie pri spustení aplikácie malo totižť predvolenú možnosť vypnúť e-maily pre Substack publikáciu, ktorú človek sleduje, v prípade, že chcel byť o nových vydaniach notifikovaný prostredníctvom mobilných upozornení.

Proti takémuto nastaveniu sa vzmohla vlna odporu na sociálnych sieťach, viacerí obviňovali Substack, že sa uzatvára a chce čitateľov aj tvorcov pripútať ku svojej platforme

Spoločnosť po kritike zmenila názor a nastavenie zrušila.

Celý príbeh však vypovedá o tom, ako sa chcú platformy v určitom bode uzatvárať do seba, aby udržali svojich používateľov (čitateľov) a zákazníkov (tvorcov obsahu).

Substack nie je prvý, no zďaleka ani posledný, ktorý takto uvažuje.

(Substack)

Správičky

Ako sa z aplikácie Canva stala spoločnosť hodnotená na 40 miliárd dolárov a kto sú ľudia, ktorí ju vybudovali? Nový profil populárnej dizajnovej aplikácie ponúka odpovede. (Fast Company)

Výborný rozhovor so zakladateľom analytickej spoločnosti CrowdTangle . Nástroj kúpil Facebook, a keďže Brandom Silverman s tímom radi spolupracovali s výskumníkmi a prinášali nástroje, ktoré odhaľovali, ako je toxický a extrémistický obsah populárny na Facebooku, tak im postupne obmedzovali právomoci až tím rozpustili a mnohí odišli. Silverman má napriek tomu triezvy pohľad na sociálne siete a ich úlohu v konfliktoch ako je vojna na Ukrajine. (Platformer)

Nová séria podcastu Foundering sa venuje príbehu Amazonu a Jeffa Bezosa. Vyšli zatiaľ prvé dve epizódy. (Bloomberg Technology)