Test Unihertz TickTock: potrebuje odolný smartfón dva displeje?

Hodnotenie 7 / 10 Unihertz TickTock 5G Páči sa nám: netradičný koncept odolná konštrukcia kapacita batérie doplnkové tlačidlá rozumná cena Nepáči sa nám: reálna využiteľnosť druhého displeja len Full HD video KÚPIŤ ZA 340 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Unihertz

Čo smartfón, to netradičný koncept, aký pri konkurencii nenájdete. Spoločnosť Unihertz nie je na Slovensku veľmi známa, no jej smartfóny dokážu zaujať práve svojou jedinečnosťou a nezvyčajným poňatím inak bežných riešení.

Nie je to tak dávno, čo sme testovali jeden z najmenších smartfónov na svete, model vybavený hardvérovou qwerty klávesnicou a teraz máme v rukách veľký, či skôr mohutný odolný smartfón. To samé o sebe až tak zaujímavé nie je, no stačí sa pozrieť na jeho zadnú stranu, kde nájdete druhý, malý displej v tvare hodiniek.

Pokúsili sme sa zistiť, či má takýto koncept zmysel a či vôbec do bežného života prináša nejaké výhody. Smartfóny s dvoma displejmi síce nie sú úplnou novinkou, no v tomto dizajne sme ich ešte nestretli.

Je veľký a ťažký

Unihertz TickTock 5G je mohutný smartfón určený pre tých, ktorí preferujú odolnú konštrukciu pred štýlovým dizajnom. Kým pri iných modeloch vždy odporúčame dokúpiť si ochranný obal, tak v tomto prípade sa zaobídete aj bez neho. V balení však jeden nájdete a dokonca aj ochrannú fóliu na displej.