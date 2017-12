Zo špeciálnej internetovej krádeže je podozrievaný zamestnanec reštaurácie

New York 20. marca (TASR) - Zamestnanec istej newyorskej reštaurácie je podozrivý z najväčšej krádeže osobných údajov v histórii internetu, vrátane ...

20. mar 2001 o 18:53 TASR

New York 20. marca (TASR) - Zamestnanec istej newyorskej reštaurácie je podozrivý z najväčšej krádeže osobných údajov v histórii internetu, vrátane miliónov dolárov, o ktoré mal pripraviť rôzne celebrity a miliardárov ako napríklad Stevena Spielberga či Teda Turnera. Uviedli to vo svojom dnešnom vydaní noviny New York Post.

Polícia oznámila, že 32-ročný Abraham Abdallah prostredníctvom computera v Brooklynskej knižnici podviedol viac ako 200 z "najbohatších ľudí v Amerike", tak ako ich uvádza prestížny časopis Forbes. Abdallah, ktorého vyhodili zo strednej školy a zarábal si ako pomocník čašníka v reštaurácii, zatiaľ všetky obvinenia odmieta.

Polícia ho zadržala pred mesiacom, po šiestich mesiacoch pátrania, počas ktorých sa Abdallah šikovne maskoval používaním mailov s virtuálnym hlasom, internetového mobilu a iných taktík. "Bol všade, pričom predstieral, že je niekým iným, zatiaľ čo bol v New Yorku a sem-tam si privyrábal v reštauračnej kuchyni," citovali americké noviny neznámy zdroj.

Polícia podozrieva Abdallaha, že vnikol do bankových a kreditných účtov niekoľkých významných ľudí, medzi inými režiséra Stevena Spielberga, zakladateľa CNN Teda Turnera, finančníka Georgea Sörösa ako aj Warrena Buffeta, štvrtého najbohatšieho človeka na svete, ktorý podniká v oblasti poisťovníctva a investícií alebo televíznej hviezdy Oprah Winfrey.

"Spomedzi tých, čo som stretol, je najlepší," hovorí na Abdallahovu adresu s uznaním detektív Michael Fabozzi zo zvláštnej jednotky pre boj s počítačovou kriminalitou. Jeho kolega Jahmal Daise potvrdzuje: "Zriedkakedy narazíte na niekoho, kto je tak dobrý."

Abdallahovi sa podarilo vylákať od niekoľkých finančných spoločností ako TRW, Equifax či Experian podrobné finančné záznamy slávnych klientov. Po získaní dôvernej informácie skopíroval identifikačné údaje a získal prístup na účty v Goldman Sachs, Bear Stearns, Merrill Lynch a Fidelity Investments.

Na geniálneho zlodeja nakoniec polícia narafičila pascu, keď na falošnú adresu poslala nástroje na výrobu a magnetizovanie kreditných kariet. Keď si Abdallah prišiel 23. februára vyzdvihnúť na volve 2000 kontroverznú zásielku, bol zatknutý. Detektív Fabozzi skromne priznal, že pri zatýkaní musel preskočiť ponad posuvnú strechu luxusného vozidla a až potom sa mu podarilo unikajúcemu Abdallahovi nasadiť želiezka.