Klik: Ako vyzerá technologická studená aj horúca vojna

Komentovaný prehľad technologických správ.

Oznamy z podcastu:

Technologické firmy vo vojne

Útok Ruska na Ukrajinu v dobrom aj zlom ukázal, aký výtlak by mohli mať technologické firmy.

Najprv to dobré. Vidíme, že technológie fungujú ako skvelý nástroj pre využitie a organizovanie zdrojov a pomoci. Aj vďaka sociálnym sieťam sa dali ľahko rozbehnú zbierky peňazí aj materiálnej pomoci a zorganizovať veľké skupiny dobrovoľníkov. Veľké platformy tiež ukázali, ako môžu technológie ľahko znížiť trenie pri poskytovaní pomoci.

Airbnb napríklad ohlásila, že bude dotovať ubytovanie pre utečencov. Firma vedela ľahko upraviť svoju platformu, inak umožňuje poskytovať ľuďom vlastné nehnuteľnosti na krátkodobé prenájmy, tak aby slúžila ako ponuka ubytovania, ktoré potom Airbnb priamo kompenzuje vlastníkom.

Existujúce zdroje, ktoré by boli inak nedostupné. Mnoho ľudí by bez krytia a nástrojov od platformy ubytovanie proste nikdy neponúkli. Technológie odstránili trenie pri ponuke aj platbách.

Zároveň bolo vidieť, aký tlak sú schopné technologické firmy vytvárať. Od začiatku konfliktu začali obmedzovať svoje služby v Rusku viaceré technologické firmy.

Apple prestalo predávať nové telefóny a obmedzilo obchod s aplikáciami, Google stiahol možnosť predávať v Rusku internetovú reklamu na svojich platformách. Zoznam je dlhý.

Ako zaujímavé myšlienkové cvičenie by bolo dotiahnuť to, ako by vyzeralo úplné stiahnutie sa týchto firiem z krajiny. Ak by povedzme desať najväčších internetových firiem začalo aktívne odrezávať všetky svoje služby, krajinu by dokázali do veľkej miery paralyzovať.

Google a Apple by teoreticky dokázali odstaviť podstatnú časť smartfónov v krajine.

Microsoft, Amazon, Google, Oracle a Cloudflare by kompletným odstavením služieb v praxi dokázali vypnúť alebo paralyzovať podstatnú časť ruského internetu a vypnutím služieb výrazne znížiť schopnosť firiem vykonávať biznis.

Samozrejme, za bezprecedentného porušenia zmlúv a kontraktov, no zdá sa, že Rusko na právo príliš nedbá.

Steam Deck

Steam Deck od Valve (zdroj: Valve)

Valve začalo predávať prenosnú hernú konzolu Steam Deck. Je to prvé zariadenie, ktoré má aspoň šancu vybudovať zmysluplnú konkurenciu pre veľké zabehnuté konzoly od Sony, Microsoftu a Nintenda.

Steam Deck im len ťažko bude konkurovať objemom predaných kusov, no je možné, že založí novú kategóriu herných zariadení. Valve dokázalo postaviť prenosné PC, ktoré rozbehá aj moderné hry v prijateľnej kvalite. Podľa firmy dosiahli v posledných rokoch čipy dostatočný pomer výkonu na spotrebovaný watt, aby sa dalo postaviť herné zariadenie s rozumnou výdržou batérie a zvládateľnou vnútornou teplotou.

Zaujímavé je, akým spôsobom Valve obišlo večný problém nových konzol, ktoré majú problém s katalógom hier. Steam Deck je otvorený hardware (v princípe je to linuxové PC), ktoré je ale úzko prepojené s obchodom Steam, ktorý roky slúži ako populárny obchod pre digitálne hry.

Hráči si na Steam Deck môžu preniesť prakticky celú knižnicu hier, ktoré už vlastnia na Steame, aj keď niektoré tituly ešte musia zoptimalizovať, aby fungovali aj na linuxovom systéme.

V Microsofte sa na Deck isto zvedavo pozerajú, lebo ak by postavili prenosný Xbox napojený na predplatné Game Pass, nevyzeral by inak.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/0w64KhTguWA

(The Verge)

Epic kupuje Bandcamp

Firma Epic, kotrá prevádzkuje hru Fortnite a herný engine Unreal kupuje Bandcamp. To je online obchod s muzikou, ktorý radi používajú malé kapely. Cez bandcamp viete ľahko predať hudbu fanúšikom, necháva vám dobré percento tržieb a pomáha budovať komunitu.

Ak sa vám nákup zdá byť zvláštny, je dobré pripomenúť, že Epic si minulý rok kúpil firmu Harmonix, ktorá v minulom desaťročí vytvorila hry zo série Rock Band, kde ste s plastovou gitarkou predstierali, že hráte v kapele.

V Harmonix sú ale zamestnaní ľudia, ktorí dlho rozmýšľajú o tom, ako spraviť z hudby interaktívnu zábavu. Bandcamp do mixu prináša katalóg hudby a know how okolo licencovania hudby a hudobnej produkcie.

Epic si krok za krokom buduje stavebné nástroje pre budúcu verziu prepojeného metaverza. Na rozdiel od Meta, ktorá rozmýšľa o spotrebiteľoch sa Epic zameriava na ľudí, ktorí budú vo virtuálnom prostredí obsah vyrábať.

Chce mať pod kontrolou najlepšie nástroje na tvorbu virtuálnych svetov. Harmonix a Bandcamp sú zvukové kúsky tejto budúcej skladačky.

Podobným kúskom v inej oblasti bola minuloročná akvizícia slovenskej firmy Capturing Reality, ktorá sa zaoberá tvorením 3D modelov na základe snímania skutočných objektov.

Správičky

Denník Financial Times zverejnili svoju výročnú špeciálnu správu FT 1000: Najrýchlejšie rastúce spoločnosti v Európe. V zozname 1000 najrýchlejšie rastúcich firiem v Európe sú aj 2 slovenské firmy: na 91. mieste itrinity, na 804. mieste Phobos. (Financial Times)

Pár noviniek z Mobile World Congress v Barcelone: Huawei predstavil konkurenciu Kindle. Lenovo ukázalo IdeaPad Duet 3. TCL má nové lacné Androidy pre európsky trh od 139 €. (Všetky novinky nájdete na The Verge)

Po začatí vojny na Ukrajine nastal chaos v centrálach Meta, Twitteru, Googlu. Manažéri čelili tlaku z Ruska cenzurovať obsah a tlaku z USA a EÚ, aby blokovali ruské médiá a dezinformácie. (New York Times)

Raspberry Pi má desať rokov. Ak nepoznáte príbeh vzniku malých lacných počítačov, pozrite si video. (Raspberry Pi)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eiwm5TMHIy8

Recenzia: Gran Turismo 7. Nové Gran Turismo 7 je hrou určenou pre fanúšika motorizmu ako celku. Táto hra nie je vyslovene o rýchlosti, do dokonalosti dotiahnutej simulácii a nebude vás strašiť ani neprehľadné nastavovanie rôznych parametrov vozidla. Každý by si mal v hre nájsť svoju obľúbenú značku a možno aj obľúbené vozidlo. Hra je dostupná pre herné konzoly PlayStation 4 a 5 a náš kolega Matúš Paculík ju odporúča pre každého, kto sa aspoň trochu zaujíma o svet automobilov. (SME Tech)

Recenzia: Huawei P50 Pro . Je krásny, výkonný, robí špičkové fotografie a bohužiaľ, stále nemá služby Google. Nový prémiový smartfón od Huawei prináša to, čo by sme od najlepšieho modelu v ponuke firmy čakali. Zároveň mu z dôvodu pretrvávajúcich sankcií chýba niekoľko pre nás podstatných vecí., píše po teste telefónu Matúš Paculík. (SME Tech)

Instagram spustil automatické titulkovanie videí v 17 jazykoch. (TechCrunch)