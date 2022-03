Autorka správy o klíme: Dobrou správou je, že vieme, čo treba robiť

Vyšla správa IPCC.

V pondelok vyšla ďalšia časť Šiestej hodnotiacej správy o klíme od Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu s názvom Vplyvy, adaptácie a zraniteľnosti.

Na správe pracovali stovky vedcov a vedkýň, Denník SME sa rozprával jednou z nich.

Ekonómka BIRGIT BEDNAR-FRIEDLOVÁ z Univerzity v Grazi hovorila o najdôležitejších záveroch správy a tiež o klimatických rizikách v Európe.

Ak by ste mali povedať jednu zlú a jednu dobrú správu z nového dokumentu, ktoré by to boli?

Zlou správou je, že v porovnaní s posledným hodnotením sme našli viac dôkazov o klimatických následkoch a rizikách na celom svete vrátane Európy. Budúce riziká budú závažnejšie a prídu skôr, ako naznačovalo predchádzajúce hodnotenie.

Dobrou správou je, že máme veľa dobrých dôkazov o adaptácii. Adaptačné opatrenia prebiehajú všade a teraz vieme lepšie povedať, ktoré sú účinnejšie, vykonateľné. Vieme, čo musíme spraviť, aby sme sa vyrovnali s otepľovaním. Ale tiež vieme, že ak otepľovanie narastie príliš, adaptácie budú mať svoje limity.

Viete povedať, aké drahé budú klimatické opatrenia a adaptácie?