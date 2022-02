Klik: Zuckerberg ide z Facebooku spraviť TikTok, nemá na výber, musí kopírovať

Komentovaný prehľad technologických správ.

Vertikálne video, TikTok a Facebook

Instagram mal veľké plány s vertikálnym dlhoformátovým videom, keď v júni 2018 uviedol spoluzakladateľ Instagramu Kevin Systrom IGTV. Hlavnou myšlienkou bolo, že sa stane globálnym domovom pre dlhý vertikálny video obsah.

Avšak projekt zlyhal. Niektorí tvrdili, že ľudia nechcú veľa času tráviť pozeraním vertikálneho videa, niekto za zlyhaním videl konflikt zakladateľov Instagramu a Marka Zuckerberga. Ten vyvrcholil o niekoľko mesiacov ich odchodom.

Ešte pred rokom používateľ TikToku trávil priemerne viac času pozeraním vertikálnych videí než trávil YouTube divák.

Magazín Wired zverejnil štatistiku, podľa ktorej v roku 2021 na TikToku najlepšie fungovali videá s dĺžkou 21 až 34 sekúnd, čo je dvojnásobok ako v roku 2020.

Tu vidieť, že TikTok tlačí na dlhšie videá. Dôvod je pomerne jasný - dlhšie videá znamenajú viac pozerania a tým pádom viac reklám, čiže vyššie príjmy.

YouTube bude pravdepodobne ešte dlho domovom pre dlhšie videá, ale už dnes vidieť, že tvorcovia radi využívajú TikTok klona s názvom Shorts na zverejňovanie bezprostredných reakcií.

TikTok nedáva spať Markovi Zuckerbergovi, preto cez týždeň oznámil, že formát Reels (TikTok klon vytvorený Instagramom) spustia aj vo Facebook aplikácii globálne.

Zároveň s uvedením tiež oznámil, že s vybranými tvorcami pôjde Facebook do testu (zatiaľ len v USA, Kanade a mexiku), kde bude ich videá priamo monetizovať a tržby budú deliť 55/45, pričom vyššiu čiastku si nechajú tvorcovia. Ide o úplne rovnaký pomer ako sa delí s tvorcami s reklamou aj YouTube.

Pre vertikálne video to znamená, že ho bude viac na internete. Pre TikTok to znamená, že sa ešte viac potvrdzuje jeho status lídra. A pre Facebook to znamená, že naďalej prestáva určovať trendy, len ich kopíruje.

(FWIW by David Tvrdon)

Meta (Facebook) je v podobnej situácii ako bol MySpace, keď začal upadať

Novinár Ryan Broderick sa pozrel, čo sa dialo s MySpacom, keď začal upadať:

Veľký redizajn značky a nové firemné hodnoty - toto Facebook nedávno urobil tiež

Sústredenie sa na mladých - mladšia generácia je podľa Marka Zuckerberga nový cieľ, na ktorý sa chce spoločnosť sústrediť

Narazili na strop používateľov - Facebook vo februári prvýkrát vo svojej histórii hlásil pokles počtu aktívnych používateľov

Prišla mladšia a agresívnejšia sociálna sieť - v prípade MySpace to bol Facebook, v prípade Facebook to je teraz TikTok

Diali sa zmeny vo vedení - z predstavenstva materskej spoločnosti Facebooku Meta odišiel Peter Thiel, miliardár a Trumpov poradca zo Silicon Valley; Nick Clegg, bývalý britský vicepremiér, bol vymenovaný za prezidenta pre globálne záležitosti

Meta, materská spoločnosť Facebooku, okrem toho minulý týždeň na deň vypadla z top 10 rebríčka najhodnotnejších spoločností sveta.

Na rozdiel od MySpace, Meta nečelí korporátnym zmenám majiteľa a takému chaosu riadenia ako MySpace svojho času.

Meta nie je len Facebook, Instagramu sa darí, WhatsApp je populárny. A Mark Zuckerberg rozumie, že bez rastúcich tržieb z reklamy nevybuduje metaverzum.

(Garbage Day)

Problémy metaverza

Otázne je, či chceme aby metaverzum vybudoval Mark Zuckerberg. Firma sa chváli nárastom počtu miestností a interakcií v zárodočnej verzii metaverza, ktorá je dostupná cez okuliare Meta Quest. Ich najnovšia verzia funguje ako samostatné zariadenie, so vstavanou výpočtovou jednotkou a vlastným obchodom s aplikáciami.

Zákazník si kúpi okuliare a môže si potom priamo do nich sťahovať hry a ďalšie aplikácie z obchodu, ktorý prevádzkuje Meta. Problém je, že Meta zjavne nemá príliš veľkú ochotu sa o obsah starať.

Reportérka BBC pri zakladaní účtu predstierala, že má trinásť rokov. Okuliare ju pustili do obchodu s aplikáciami, kde si stiahla populárnu appku VRChat. Tá umožňuje používateľom vytvoriť si vlastné virtuálne miestnosti, v ktorých sa môžu stretávať ľudia, alebo sa môžu hrať jednoduché hry. Miestnosti si používatelia môžu vyzdobiť podľa ľubovôle.

Reportérka, o ktorej si systém myslel, že má 13 rokov, sa bez problémov dostala do miestností, ktoré boli postavené ako striptérske kluby alebo nevestince. Za niekoľko minút videla sexuálne explicitný obsah aj ju oslovili dospelí muži, ktorí ju lákali na virtuálny sex a neskôr sa jej vyhrážali znásilnením.

Podobnú skúsenosť si v ranných dňoch internetu zažilo mnoho tínedžerov, ktorí zo zvedavosti zablúdili do chatových zoznamiek alebo na fóra, kde sa rozoberal sex. Fakt, že na internete sú deti vystavené sexuálnemu obsahu nie je nový.

No intenzita, ktorú do zážitku vnáša virtuálna realita mení kontext. Nepripraveného človeka môže podľa psychológov podobná skúsenosť ľahko pohltiť a traumatizovať.

Meta tvrdí, že vytvára unikátne silné skúsenosti v novom virtuálnom svete. Zároveň ale neukazuje ani náznak zodpovednosti za obsah, ktorý cez svoje technológie sprostredkúva. Toto sme už raz videli a volá sa to Facebook.

(BBC)

Umelá inteligencia ako verejný zdroj

Podcast Babbage od Economistu mal veľmi zaujímavý diel o robotike a automatizácii. Stojí za vypočutie celý, no jedna myšlienka obzvlášť.

Pri vývoji robotov bude kľúčový a takmer najdrahší komponent umelá inteligencia, ktorá spraví z mechanického zariadenia užitočný nástroj. Dnes umelú inteligenciu budujú súkromné firmy, alebo poloverejné konzorciá financované zo súkromných peňazí.

Možno ale o umelej inteligencii uvažujeme nesprávne a v skutočnosti by sa mala stať verejným statkom, ktorý poskytujú verejné inštitúcie bezplatne komukoľvek.

Netreba nič zakazovať ani regulovať. Stačí, aby inštitúcie pod verejnou kontrolou vytvorili dobré stavebné bloky pre umelú inteligenciu. Teda vytvorili základné stavebné bloky napríklad pre strojové rozoznávanie tvárí, či porozumenie reči, ktoré by mohol bezplatne využívať ktokoľvek. Bolo by to pomerne drahé, no vyriešilo by sa tak niekoľko problémov budúcich robotov jedným rezom.

Vyrovnalo by sa štartovacie pole medzi veľkými a malými firmami, lebo umelá inteligencia je najnáročnejšia (rozumej najdrahšia) časť moderných robotov. Zároveň by existovala miera verejnej kontroly nad tým, na akých dátach sú umelé inteligencie natrénované a aké parametre sa zaviedli do ich rozhodovania. Štáty by pri vývoji mohli myslieť na menšiny a zabezpečiť napríklad, aby stroje rozoznali aj menšie nárečia a jazyky či tváre menej zastúpených etnických menšín, na čo by firmy peniaze nedávali.

Súkromné korporácie by samozrejme mohli minúť miliardy dolárov na vytvorenie vlastných modelov a možno by boli v mnohom lepšie, ale je ťažké prekonať cenovu zadarmo.

Nie dokonalé, ale užitočné pripodobenie je pri cestách. Dnes sme si zvykli, že dopravnú infraštruktúru (železničnú trať a cesty pre autá) prevádzkuje štát. Isto sa dá postaviť aj súkromná cesta, no existuje verejná platená z daní, tak sa automaticky využíva tá. Umelá inteligencia je pre budúcnosť robotiky a digitálnej ekonomiky rovnako dôležitá, ako cesty pre tú súčasnú.

Správičky

Parlament schválil zákon zavádza nový inštitút “blokovania”, ktorým sa má zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete. Prináša to úprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. Inštitút “blokovania” má platiť do konca júna 2022, rozhodovať o ňom má Národný bezpečnostný úrad. Predkladatelia upozorňujú na rast sofistikovanosti útokov. “Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb,” uvádza sa v zákone. (SME Domov)

Správcovské združenie CZ.NIC zastrešujúce českú národnú doménu .cz zablokovalo niekoľko dezinformačných webových stránok. Medzi dotknutými dezinformačnými stránkami sa podľa zistení spomenutého webu nachádzajú Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. (Živé.sk)

Galaxy S22 Ultra je najlepší Android na trhu. Náš kolega Matúš Paculík mal k dispozícii najnovší telefón juhokórejskej značky a po niekoľkých dňoch používania je verdikt jasný, akurát si odporúča priplatiť za väčšiu pamäť. (SME Tech)

Apple by okrem nového lacného 5G iPhonu a iPadu malo v marci predstaviť aj nový počítač Mac . Zatiaľ nie je isté, či to bude Mac mini s novým procesorom M1 Pro alebo 13-palcový MacBook Pro. (Bloomberg)

Google Pixel 7 smartfón bude pravdepodovne vyzerať rovnako ako Pixel 6. (The Verge)

Podľa Consumer Reports má Ford lepší elektromobil ako Tesla. Publikácia zaradila Mustang Mach-E od Fordu ako najlepšie elektrické vozidlo na rok 2022, čím prvýkrát za dva roky vytlačila Tesla Model 3 z prvého miesta. (Protocol)

Sony ukázalo dizajn okuliarov virtuálnej reality PlayStation VR2. Od vydania pôvodného PSVR ubehlo viac ako päť rokov. K PS5 sa pripája jediným káblom USB-C. Cena a dátum vydania sú zatiaľ neznáme. (The Verge)

Sony PlayStation VR2. (zdroj: Sony)

LinkedIn spúšťa vlastnú sieť podcastov. Zamerané budú na profesionálov, o témach od duševného zdravia až po startupové trendy. (Axios)