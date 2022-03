Ako fungujú reklamácie batérií elektroáut? Kedy vám ju neuznajú?

Stretne sa Apple, Tesla a Jungheinrich a rozprávajú sa o výdrži.

„Batériu v každom iPhone sme navrhli tak, aby si po 500 úplných cykloch nabitia zachovala 80 percent svojej pôvodnej kapacity,“ pochváli sa Apple.

“ Priemerná strata kapacity batérií elektroáut je na úrovni 2,3 percenta ročne. „ Geotab

„Pri našej Tesle Model S ponúkame záruku osem rokov so zachovaním aspoň 70 percent kapacity akumulátora,“ kontruje Tesla.

„Ak kapacita našej batérie klesne pod 65 percent, v rámci osemročnej záruky ju bezplatne opravíme alebo vymeníme,“ pridáva Jungheinrich.

Vo vyjadreniach o výdrži batérie sa predbiehajú výrobcovia dovtedy, kým nepríde nemecký autoklub ADAC alebo jeden z najväčších amerických internetových vyhľadávačov iSeeCars a nepozrú sa na degradáciu akumulátorov. Niektoré modely to dokáže pochovať, iné vyskočia ako jednoznační víťazi.

Na elektromobiloch sa dá prerobiť za tri roky aj 60 percent a naopak, existujú aj také, ktoré sa po troch rokoch predávajú za takmer 90 percent pôvodnej sumy. Ako fungujú záruky lítium-iónových batérií, kedy vám reklamáciu neuznajú a v ktorých prípadoch je vhodné vymeniť spaľovák za elektro, a v ktorých nie?

General Motors EV1 (zdroj: RightBrainPhotography, Rick Rowen)

Prevratný elektromobil, ktorý nevydržal

Vynechajme fakt, že prvý elektromobil vznikol v roku 1835 aj to, že v USA na počiatku 20. storočia jazdilo viac áut na elektrinu ako so spaľovacím motorom, lebo s tými dnešnými toho nemajú veľa spoločného. Prvý moderný elektromobil prišiel na trh až v roku 1996 a bol ním General Motors EV1.

EV1 narobil vo svete automobilov miernu búrku. Boli v ňom viaceré prevratné technológie, o ktorých sa dovtedy ani nechyrovalo a dodnes sú súčasťou niektorých vozidiel. Priniesol tepelné čerpadlo pre HVAC systém, elektro-hydraulický posilňovač riadenia i rekuperáciu.

Postupným vylepšovaním sa dopracoval až k tomu, že mal dojazd 257 kilometrov, maximálnu rýchlosť 160 km/h a batériu, ktorá sa dokázala nabiť na 80 percent za jednu hodinu. Lenže potom prišla realita, situácia na trhu, kontext a zákazníci, a auto prestalo byť také frajerské, ako sa pôvodne zdalo.

Portál Wardauto uvádza, že vozidlo malo problémy s technológiami, trápila ho degradácia batérie a oči pre plač mu zostali aj kvôli zákonu o poskytovaní náhradných dielov a servisných služieb aj po ukončení výroby. Model zanikol po desiatich rokoch, keď skončilo všetkých 1 100 vyrobených kusov na šrotovisku.

S degradáciou batérie však nebojoval len General Motors, riešia to aj ďalší výrobcovia automobilov i producenti mobilných telefónov či elektrických vozíkov. Lízingová spoločnosť Select Car Leasing na to urobila aj rozsiahlu štúdiu.

(zdroj: unsplash.com)

Ročná priemerná strata kapacity

ADAC si v niekoľkých dlhodobých testoch posvietil na viaceré elektromobily na trhu ako BMW i3, Lexus UX, Mercedes-Benz triedy V či Volkswagen ID.3 a ID.4.

Zistil pri nich, že strata kapacity batérie elektromobilov prebieha pomalšie ako v prípade mobilov či notebookov. Dôvodom je inteligentná správa batérií, čiže sledovanie teploty a napätia jednotlivých článkov akumulátora, vďaka čomu sa neprehrejú ani príliš nevychladnú a nestratia tak výkon.

Dobrá správa znie, že v prípade li-ion batérií je možné dosiahnuť prijateľnú životnosť. Príkladom je BMW i3 z roku 2014, ktoré malo po piatich rokoch používania a 100-tisíc najazdených kilometroch energetickú kapacitu akumulátora na úrovni 86 percent. Inžinieri z ADAC predpokladajú, že k zníženiu kapacity na 70 percent by došlo až po približne 200-tisíc kilometroch.

V prípade Tesly Model S, o ktorej už dlhodobo niekoľko stoviek jej majiteľov zdieľa informácie ohľadom zostávajúcej kapacite batérie prostredníctvom belgicko-holandského Tesla fóra, to so stratou kapacity vyzerá výrazne lepšie. Po najazdení 100-tisíc kilometrov, čo je priemerne približne 250 nabíjacích cyklov, dochádza k poklesu kapacity batérie približne o päť percent. Pri 200-tisíc najazdených kilometroch bola strata kapacity na úrovni sedem percent.

Komplexnejšie štatistiky o degradácii batérií priniesla lízingová spoločnosť Select Car Leasing, ktorá si posvietila na 6 300 elektromobilov a otestovala stratu ich kapacity. Zo štúdie vyšiel najlepšie Chevrolet Bolt, ktorého batérie ostali aj po roku bez straty kapacity. Nasledovala Tesla 3 (-0,6 percenta), Tesla X (-0,7 percenta), Nissan Leaf (-0,8 percenta) a BMW i3 (-0,9 percenta). Výraznejšie straty za jeden rok prevádzky zaznamenali Kia Niro PHEV (-2,2 percenta) a Mitsubishi Outlander PHEV (-4,1 percenta).

Spoločnosť Select Car Leasing tým poukázala na zlepšujúcu sa kvalitu batérií, keď porovnala aj prvú generáciu Nissanu Leaf z roku 2013 a generáciu z roku 2019. Pôvodná stratila za rok tri percentá kapacity, súčasná o trikrát menej - 0,8 percenta.

Stúpajúci trend potvrdzuje aj spoločnosť Geotab, ktorá sa zaoberá telematikou pre fleetových zákazníkov, keď odhaduje, že životnosť väčšiny batérií v elektromobiloch dnes prekoná životnosť samotného automobilu. Priemerná strata kapacity je podľa nej na úrovni 2,3 percenta ročne. Záruka by teda mala vystačiť pri väčšine výrobcov, ak nie je reč o mimoriadnych situáciách. Na čo si treba dať pozor, aby ste neprišli o záruku?

Koľko percent kapacity akumulátora stratili elektromobily za rok? (Select Car Leasing) Model Strata za rok Chevrolet Bolt EV 0 % Tesla Model 3 0,6 % Tesla Model X 0,7 % Nissan Leaf 0,8 % BMW i3 0,9 % Chevrolet Volt 1,1 % Tesla Model S 1,1 % Ford Fusion Energi 1,3 % Volkswagen e-Golf 1,7 % Chrysler Pacifica 2,2 % Toyota Prius Prime 2,3 % Kia Niro PHEV 3,5 % Mitsubishi Outlander PHEV 2019 4,1 %

V týchto prípadoch zaniká záruka

Nemecký autoklub ADAC zisťoval, aké záruky sa vzťahujú na batérie elektrických áut a kedy vám reklamáciu neuznajú.

Záručným štandardom väčšiny producentov sa stala garancia minimálneho poklesu počas ôsmich rokov a do 180 000 najazdených kilometrov. Garantovať obvykle dokážu pokles maximálne do 70 percent kapacity. Podľa odborníkov je priemerná životnosť dnešných lítium-iónových batérií osem až desať rokov a 500 až 1 000 nabíjacích cyklov. Stále však bude najviac rozhodovať to, ako sa k elektromobilu budete správať vy.

V prípade viacerých výrobcov zaniká záruka pri ignorovaní softvérových aktualizácií. Za povinné považujú predovšetkým tie, ktoré majú odstrániť pochybenie výrobcu a mali by nimi prejsť všetky autá.

Problémy s reklamáciou môžete mať aj v prípade zanedbania povinnej údržby predpísanej výrobcom alebo kvôli používaniu ťažného zariadenia, ktoré výrobca neschválil alebo sa nenachádza ani v technickom preukaze. Posledným dôvodom je hlboké podbitie batérie, ku ktorému môže dôjsť pri dlhodobom odstavení elektromobilu.

Ďalšie rizikové spôsoby používania elektromobilov sa medzi najčastejšími príčinami zániku záruky neobjavili, stať sa však môžu. Výrobca by ich riešil individuálne.

(zdroj: unsplash.com)

Keď rýchlonabíjanie neškodí batérii

Otáznym je aj časté rýchlonabíjanie, ktoré podľa mnohých odborníkov skracuje životnosť akumulátorov. Existuje však minimálne jedna výnimka. Inšpirovať sa treba mimo prostredia elektromobilov, kde udáva trendy Jungheinrich.

Postavil na tom základnú výhodu svojich elektrických vozíkov, ku ktorým ponúka dlhodobú nepretržitú dostupnosť a záruku osem rokov.

„Naše batérie majú chemické zloženie LiFePo (lítium - železo - fosfát), čo má z hľadiska životnosti, bezpečnosti a schopnosti rýchlonabíjania priaznivejšie výsledky ako batérie elektromobilov. Na základe testovania sú straty kapacity našich li-ion batérií v ideálnych podmienkach 20 percent v priebehu 7 500 plných nabíjacích cyklov, čo je približne 20 rokov pri každodennom nabíjaní,“ hovorí Martin Kozlov, produktový manažér spoločnosti Jungheinrich.

“ Počas prvých troch rokov sú náklady na opravu hradené v plnej výške spoločnosťou Jungheinrich. „ Martin Kozlov, Jungheinrich

V automobilovom priemysle sa podľa neho kladie väčší dôraz na maximálny dojazd vozidiel, teda na vysokú hustotu energie a výkonu batérie, preto sa skôr používa chemické zloženie článkov NMC (lítium - nikel - horčík - kobalt).

Manipulačná technika dokáže ponúknuť lepšie vlastnosti aj vďaka pravidelnému nabíjaniu, ktoré pomáha udržiavať kapacitu batérie v ideálnom rozhraní a predlžuje tým jej životnosť.

„S li-ion technológiou máme viac ako desaťročné skúsenosti a už dlho si vyvíjame vlastné nabíjače, ktoré priamo komunikujú so systémom riadenia batérie a prispôsobujú proces nabíjania jej potrebám. Vieme tak dosiahnuť dokonalú súhru vozíka, batérie a nabíjača,“ opisuje Kozlov.

Dobré výsledky potvrdzujú aj zákazníci, ktorí majú počas prvých šiestich mesiacov možnosť vrátiť zariadenie kedykoľvek bez udania dôvodu.

„Túto záruku ešte nikto nevyužil, keďže li-ion sa v manipulačnej technike výborne etabloval a pomaly vytláča konvenčné technológie,“ prezrádza Kozlov.

(zdroj: Jungheinrich)

Opravu hradí výrobca

Spoločnosť Jungheinrich odporúča prechod na li-ion batérie aj z dôvodu, že si nevyžadujú žiadnu starostlivosť a zákazníkom tak odpadajú náklady na údržbu či infraštruktúru. Nie sú pre ne potrebné ani špeciálne nabíjacie miestnosti s vetraním ako v prípade oloveno-kyselinových batérií, navyše vydržia trikrát dlhšie a v porovnaní s olovenými vytvárajú o 21 percent nižšie emisie CO2.

„Pri oloveno-kyselinových batériách je dôležité zabezpečenie nabíjacej miestnosti s ventiláciou, keďže pri nabíjaní dochádza k odparovaniu nebezpečných plynov. V prípade li-ion technológie ide o bezúdržbový systém,“ porovnáva produktový manažér spoločnosti Jungheinrich.

Po ôsmich rokoch vhodného používania lítium-iónovej technológie Jungheinrich predpokladá zostatkovú kapacitu batérie 80 percent. Ak by aj klesla nižšie, záruka sa vzťahuje na minimálne 65 percent nominálnej kapacity s maximálnym počtom 12 000 najazdených motohodín.

„Počas prvých troch rokov sú náklady na opravu hradené v plnej výške spoločnosťou Jungheinrich. Od štvrtého roka sa hradia len primerané náklady zostatkovej hodnoty batérie,“ dodáva Kozlov.

Keď sa teda najbližšie stretnú Apple, Tesla a Jungheinrich, možno by sa nemali vyjadrovať všetci, ale mali by nechať rozprávať Jungheinrich.

