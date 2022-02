Časticoví fyzici sú nadšení. Objavili hranicu hmotnosti neutrína

Experiment Katrin má nové výsledky.

Pohľad do hlavného spektrometra experimentu Katrin, kde určujú hmotnosť neutrín. (Zdroj: Markus Breig, KIT)

Náš vesmír nikdy úplne nepochopíme, kým nebudeme poznať hmotnosť neutrín. Nepolapiteľných častíc, ktoré sú všade, no takmer vôbec nevplývajú na hmotu.

Článok pokračuje pod video reklamou

K objaveniu ich hmotnosti sa teraz dostali najbližšie vedci z medzinárodného projektu Katrin.

Určili dosiaľ najnižšiu hranicu, pod ktorou sa určite nachádza hmotnosť neutrína. O pokroku píšu v časopise Nature Physics.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fyzička Thorne: Pátranie po hmotnosti neutrín je vzrušujúca hazardná hra Čítajte

Prelomili bariéru

Neutrína sú najrozšírenejšou elementárnou časticou vo vesmíre. Vznikajú pri reakciách v Slnku, pri rozpade častíc na Zemi, ale aj pri explózii hviezd.

Štandardný model, ktorý vysvetľuje svet okolo nás v tých najmenších rozmeroch, nevylučuje, že by neutríno mohlo mať hmotnosť. No bolo by najjednoduchšie, keby sa rovnala nule.