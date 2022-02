Klik: Nové Samsung telefóny ničím neprekvapili

Komentovaný prehľad technologických správ.

Načítavam... Klik 200: Samsung Galaxy S22 telefóny a tablety / Apple spustí Tap to Pay (zatiaľ len v USA) / Smutný príbeh Pelotonu" Počúvajte v aplikácii SME alebo cez Apple, Google, Spotify a RSS. Iné podcasty SME.

Samsung ukázal nové telefóny a tablety

Žiadne zásadné dizajnové zmeny, nová séria smartfónov Samsung Galaxy S22 je opäť zameraná hlavne na optimalizáciu, vyšší výkon a robenie dokonalejších fotografií.

Jednej zásadnej novinky sme sa však dočkali, najvyšší model s označením Ultra má dotykové pero už priamo vo svojom tele, nemusíte si ho dokupovať samostatne ako pri predchádzajúcej generácii. Note tak konečne získal plnohodnotnú náhradu.

Okrem prémiovej Ultry prichádzajú aj cenovo dostupnejšie modely, Galaxy S22+ a S22. Všetky sa zhodne držia jednej dizajnovej línie, majú rovnaký hardvérový základ a aj dve pamäťové konfigurácie.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou série Galaxy S si Ultra pohoršila pri kapacite operačnej pamäte. V základnej cene totiž ponúka len 8 gigabajtov, čo je o 4 menej ako v prípade Galaxy S21 Ultra.

Fotoaparát sa za rok veľmi nezmenil, parametre má prakticky rovnaké. Je tu základný 108 MPx snímač, jeden širokouhlý a dvojica, ktorá opticky priblíži scénu 3, alebo 10-násobne. Veľkosti snímačov zostali taktiež nezmenené.

Samsung tiež predstavil tri nové tablety S8 – základný (11-palcový), Plus (12,4-palcový) a nový Galaxy Tab S8 Ultra s obrovskou 14,6-palcovou OLED obrazovkou. Všetky bežia na systéme Android 12.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/_k5PI3fkNiY

(SME Tech)

Článok pokračuje pod video reklamou

Apple spustí Tap to Pay (zatiaľ len v USA), možnosť používania iPhonov ako platobných terminálov

Apple oznámil plány na zavedenie funkcie 'Tap to Pay' na iPhone, čo umožní firmám (zatiaľ iba v Spojených štátoch) používať mobilné zariadenia ako platobný terminál na bezkontaktné platby.

Táto funkcia bude fungovať na modeloch iPhone XS a novších. Tap to Pay bude podporovať aj Google Pay, Samsung Pay a ďalšie bezkontaktné spôsoby platby.

Stripe bude prvou platobnou platformou, ktorá ponúkne svojim zákazníkom platby klepnutím na iPhone, neskôr pribudne aj podpora Shopify Point of Sale. Ďalšie platobné brány a aplikácie budú nasledovať neskôr v tomto roku.

Ako upozornil portál Živé.sk, riešenie od Apple nie je jediné na trhu a napríklad aj na Slovensku ešte minulý rok podobný systém predstavila Slovenská sporiteľňa.

Kedy sa bude Tap to Pay rozširovať mimo USA zatiaľ nie je isté.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/CRXZA2v8QxE

(Živé.sk, Apple)

Smutný príbeh Pelotonu

Ak by ste na začiatku pandémia v roku 2020 mali vybrať jedného víťaza, bol by to Peloton. Firma vyrábala inteligentné stacionárne bicykle a lockdowny k nej nasmerovali novú vlnu zákazníkov.

Dopyt bol tak veľký, že sa spoločnosť rozhodla postaviť vlastnú továreň v USA a rozbehla projekty bežeckých trenažérov. Potom sa veci začali kaziť.

Bežecké pásy mali problémy a nakoniec ich museli úplne stiahnuť z trhu. Budovanie továrne sa ukázalo drahšie a pomalšie, ako firma čakala a s uvoľňovaním opatrení sa znížil aj dopyt a začali klesať tržby.

Ukázalo sa, že Peloton mal priveľké ambície. Trhová hodnota firmy počas pandémie vystúpila na 50 miliárd dolárov po oznámení ostatných kvartálnych výsledkov klesla na približne osem miliárd dolárov.

Firma ohlásila prepúšťanie a výmenu vedenia. Investori ale naďalej tlačia na ďalšie zmeny manažmentu. Tvrdia, že firma počas pandémie prerástla schopnosti manažérov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1FYmYZIG39c

(The Verge)

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informácií ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Zverejnili testovacie fotky z Webbovho teleskopu, urobil si aj selfie. Úplne prvé zábery z teleskopu Jamesa Webba nie sú ničím pekným. Sú rozmazané a skreslené. Také aj majú byť, slúžia na to, aby sa celý prístroj vyladil a pripravil na svoju misiu. (SME Tech)

Ako si poskladať dobrý herný počítač? Náš kolega Matúš Paculík sa pozrel na novú platformu od Intelu s procesormi Alder Lake a pripravil tri zostavy pre hráčov počítačových hier, od cenovo dostupnej až po prémiovú s rozpočtom slušného ojazdeného auta. (SME Tech)

Tvorcovia a influenceri hackujú Instagram tým, že zverejňujú obrázky vo forme videí. Prednedávnom sa sociálna sieť rozhodla dávať vyšší dôraz na formát videí vrátane Reels, niektorí tvorcovia však zvrejňovali najmä obrázky, mémy a fotografie. Uvedomili si, že ak začnú rovnaký obsah zverejňovať ako video, čo je jednoduchá zmena formátu z obrázku na ultrakrátke video, tak výsledkom je vyšší dosah. Niektorí tvorcovia sa vyjadrili, že je potom lepšie inzerentom a sponzorom hlásiť jeden milión prehratí než 50-tisíc lajkov. (The Information)

Facebook a Instagram z Facebooku neodídu. Meta, materská firma sociálnych sietí, minulý týždeň vo svojej výročnej správe uviedla, že sa môže rozísť s Európou, ak európski regulátori neprídu s opravou právnej nejednoznačnosti ohľadom transatlantických prenosov údajov. Problém, ktorý Meta naznačila je pomerne vážny – regulačné orgány USA a EÚ sa už mesiace snažia vyjednať novú dohodu o ochrane osobných údajov občanov z EÚ pokiaľ používajú americké digitálne služby. A nie je to len Meta, ale aj ďalšie spoločnosti vrátane Google, ktoré čakajú, kým sa to vyrieši. (Bloomberg, Denník E)

Apple plánuje začiatkom marca predstaviť nový lacný 5G iPhone a iPad. Okrem ohlásenia nových zariadení plánuje spoločnosť v prvej polovici marca vydať aj verziu operačného systému pre iPhony iOS 15.4. Aktualizácia softvéru pridá podporu Face ID pre ľudí s maskami, čo by malo používateľom uľahčiť odomykanie ich zariadení. (Bloomberg)