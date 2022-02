Kedy konám slobodne?

O rozdiele medzi príčinami a dôvodmi podľa Immanuela Kanta.

Dve veľmi podobné slová, ale pritom každé z nich skrýva a odhaľuje inú realitu a metafyziku. Aký je rozdiel medzi „príčinou“ (cause) a „dôvodom“ (reason)? Spravil som to z toho-a-toho dôvodu (motivovalo ma to-a-to), na rozdiel od: Príčinou, prečo som to spravil (prečo sa to udialo) je, že...

V dnešnej diskusii si priblížime spôsob, ako nad týmto rozdielom rozmýšľal nemecký osvietenský filozof Immanuel Kant, a prečo je podľa neho tento rozdiel esenciálny pre našu ľudskú slobodu a teda slobodné, morálne a autonómne konanie. Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.

