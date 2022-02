Dosiahli nový rekord v jadrovej fúzii. Je vykonateľná, tvrdia vedci

ITER začne s fúziou v roku 2025.

Vedci sa už roky snažia skrotiť energiu, ktorá poháňa Slnko. Fúzne reakcie na Zemi však zatiaľ nevytvorili viac energie, ako museli ľudia vynaložiť na ich spustenie.

V európskom zariadení Joint European Torus (JET) teraz zlomili nový rekord - generovali dosiaľ najväčšie množstvo energie pri fúznej reakcii.

Výsledky naznačujú dobrú budúcnosť fúzie ako čistého zdroja elektrickej energie. Mohla by byť odpoveďou na klimatickú krízu, no reálne využitie je ešte stále ďaleko.

Len päť sekúnd

Fúzia, ako názov naznačuje, je proces spájania dvoch alebo viacerých atómov do väčších atómov. Je to vlastne opakom jadrového štiepenia, ktoré poháňa súčasné jadrové elektrárne. Pri štiepení však vzniká rádioaktívny odpad, fúzia by mala byť ešte čistejšou energiou.