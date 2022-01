Nekontrolovateľná raketa spoločnosti SpaceX narazí do Mesiaca

Presné miesto nárazu zatiaľ nie je možné určiť.

KALIFORNIA. Nekontrolovateľná časť rakety spoločnosti SpaceX je na kolíznej dráhe s Mesiacom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chaotická obežná dráha

Dvojstupňová nosná raketa Falcon 9 odštartoval z Floridy v roku 2015. Jej úlohou bolo vyslať systém na pozorovanie hlbokého vesmíru, ktorý sa dnes používa na kontrolu a varovanie pred solárnymi magnetickými búrkami, k libračnému bodu.

Odvtedy prešlo sedem rokov a Falcon 9 je na svojej vlastnej chaotickej obežnej dráhe, píše The Guardian.

Po tom, čo raketa splnila svoju úlohu, zostala opustená. V tom momente bola totiž tak vysoko, že nemala dostatok paliva na návrat do atmosféry Zeme, ale nemala ani "dostatok energie na to, aby unikla gravitácii medzi Zemou a Mesiacom", povedal meteorológ Eric Berger.

"Takže od februára 2015 nasleduje viac-menej chaotickú obežnú dráhu," dodal.

Vedci odhadujú, že kurz rakety, ktorú tvoria približne štyri tony vesmírneho odpadu, sa pretne s dráhou Mesiaca v rýchlosti približne 2,58 kilometrov za sekundu v horizonte niekoľkých týždňov.

Raketa už raz tesne obletela Mesiac

Bill Gray, tvorca softvéru na sledovanie objektov v blízkosti Zeme, sa vyjadril, že druhý stupeň rakety Falcon 9 veľmi pravdepodobne štvrtého marca zasiahne odvrátenú stranu Mesiaca v blízkosti jeho rovníka.

Dátový analytik napísal, že raketa okolo Mesiaca tesne preletela už piateho januára.

Presné miesto nárazu zatiaľ nie je možné určiť kvôli nepredvídateľným vplyvom slnečného svetla "tlačiaceho" na raketu a "nejednoznačnosťou v meraniach rotačných periód", ktoré môžu mierne zmeniť jej obežnú dráhu.

Zo Zeme nebude možné zrážku pozorovať.

Harvardský astrofyzik Jonathan McDowell na mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že druhý stupeň rakety Falcon 9 narazí do Mesiaca štvrtého marca. "Je to zaujímavé, ale nie je to žiadny problém," dodal.