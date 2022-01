Klik: Ukázali prvého užitočného domáceho robota

Komentovaný prehľad technologických správ.

CES 2022

Skončila sa každoročná výstava spotrebnej elektroniky CES. Ako každý rok, aj teraz ukázali väčšie televízory, ktoré majú mať jasnejšie farby a jasnejší obraz.

Trochu to pripomína reklamy na prostriedky na umývanie riadku, ktoré sú "teraz dvojnásobne učinnejšie" už niekoľko desaťročí a zákony fyziky by diktovali, že kvapka takto vylepšovaného saponátu by odmastila celý Balaton.

Inak povedané, pri televízoroch si treba počkať na recenzie a užívať si fakt, že v odvetví dlhodobo rastie aj pomer hodnoty za peniaze. Teda za rovnakú sumu dostanete každý rok väčší a objektívne lepší televízor.

Na CES je ale ťažké rozoznať saponátový marketing zobrazovacej technológie od skutočného technického pokroku. Treba si počkať na recenzie.

Na trhu s procesormi sa ale udial naozaj zaujímavý generačný skok. Dvanásta generácia čipov od Intelu dobieha konkurenciu a sľubuje výrazný nárast výkonu.

Intel vytvoril samostatnú kategóriu čipov pre výkonné a prenosné laptopy. Ak testy potvrdia tvrdenia firmy, bude konkurencia na poli procesorov pre počítače a laptopy mimoriadne zaujímavá.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/svRDkmmjvuM

Čiastočne aj vďaka rade procesorov AMD Ryzen 6000. Čipy určené pre laptopy sa na trhu objavia v prvom kvartáli tohto roka a pravdepodobne vytvoria takmer samostatnú kategóriu zariadení.

Rad Ryzen 6000 má v sebe integrované grafické jadro RDNA2. Rovnaká architektúra sa nachádza aj v herných konzola Xbox Series X a Playstation 5.

Neznamená to, že všetky laptopy budú výkonné ako nové konzoly, no mali by dokázať spustiť aj pomerne náročné hry v hrateľnej podobe. Tieto procesory by pritom mali byť nacenené tak, aby sa mohli dostať to laptopov strednej triedy.

Bude záležať na reálnom výkone aj cenách, ktoré si za finálny produkt vypýtajú výrobcovia, ale je možné, že v tomto roku uvidíme laptopy v cenovej hladine okolo 500 eur, ktoré budú zároveň aj dôstojnými (aj keď nie špičkovými) hernými zariadeniami.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9vqjSl_h3z4

Prvý zmysluplný domáci robot

Na CES ukázali domáceho robota, ktorý bude mať zmysluplné spotrebiteľské využitie. V princípe ide o autonómny vozík, ktorý je určený pre ľudí s fyzickým obmedzením pohybu.

Ľudia s ochrnutými končatinami, barlami či ľudia na vozíčku môžu poličku využívať ako nástroj na prenášanie predmetov po dome, prípadne ako asistenta, ktorý im doručí a pripomenie použitie konkrétneho predmetu.

Zariadenie sa samo nabíja a nesľubuje náročné funkcie, no môže dramaticky zlepšiť kvalitu života ľudí, spôsobom, ktorý človeku bez fyzického obmedzenia nie je intuitívne zrejmý.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aTOyXBr9VyU

Projektor od Samsungu

Samsung sa zaujímavo chytil konceptu prenosného mikroprojektora. Okolo zariadenia Freestyle vybudoval niekoľko doplnkov, ktoré umožňujú napríklad zavesiť projektor do závitu žiarovky alebo z neho spraviť tlmenú lampu.

Freestyle ja zaujímavejší koncept ako samostatný produkt. Na trhu sú malé prenosné projektory ponúkajúce lepší pomer ceny a výkonu. Freestyle napríklad nemá vstavanú batériu, čo je dnes už na trhu štandard.

Inak povedané - ak hľadáte najlepší malý projektor, pravdepodobne nájdete lepší a za menej peňazí.

Je ale zaujímavé sledovať, ako sa veľká firma pohrala s produktovou kategóriou a ako ju začleňuje do svojho ekosystému. Malé projektory môžu byť čoskoro veľmi zaujímavá produktové kategória.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ytkHfTQ1_oc

Najväčší obchod v hernom biznise

Herné vydavateľstvo Take-Two, ktoré okrem iného vydáva tituly Grand Theft Auto, kupuje hernú spoločnosť Zynga za bezmála 12 miliárd dolárov. Zynga začala ako vývojár hier pre sociálne siete, no v posledných rokoch sa zameriava na mobilné hry.

Kúpa Zyngy, ktorú chcú firmy formálne uzavrieť v lete, bude najväčšou akvizíciou v histórii herného biznisu. Zynga bude naďalej fungovať ako samostatná značka.

Po vstrebaní Zyngy budú mobilné hry tvoriť viac ako polovicu biznisu celého vydavateľstva Take-Two, povedal pre Wall Street Journal šéf Take-Two Strauss Zelnick.

V posledných rokoch kúpilo Take-Two niekoľko mobilných vývojárov a Zynga doplní portfólio vydavateľstva o ďalšie tituly. Zynga zároveň prevádzkuje vlastnú technológiu na umiestňovanie reklamy do mobilných hier.

Take-Two si nákupom buduje technologickú infraštruktúru pre budovanie mobilného herného biznisu. Trh s mobilnými hrami má hodnotu približne sto miliárd dolárov a predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch bude rásť dvojciferným tempom, pričom podstatná časť tržieb bude plynúť z reklamy.

Firma si strategicky posilňuje pozíciu v časti trhu, ktorá nečerpá peniaze z obchodného modelu, v ktorom vydavatelia predávajú hry cez fyzické alebo digitálne obchody.

Na tradičnom hernom trhu sa čoraz viac rozpínajú veľkí hráči, ako Microsoft a Sony a je možné, že za niekoľko rokov časť biznisu pohltia alebo nahradia vlastným predplatným.

Aké boli trendy v mobilných aplikáciách v 2021

App Annie, platforma pre mobilné dáta a analýzu, zverejnila svoju výročnú správu o stave mobilných aplikácií za rok 2021.

Neprekvapivo, ľudia minuli v mobilných aplikáciách viac peňazí ako predošlý rok - trend, ktorý sa roky nemení. Zároveň trávili s mobilmi viac času, za 2021 to boli 4 hodiny a 48 minút, teda takmer tretinu bdelého času.

Zo správy vyberáme niekoľko informácií:

Spotrebitelia minuli celosvetovo 170 miliárd dolárov, najmä na mobilné hry (116 miliárd dolárov) a predplatné v aplikáciách.

Väčšinu času trávili so sociálnymi a komunikačnými aplikáciami.

Tvorcovia vydali v minulom roku 2 milióny nových aplikácií a hier. Celkový počet aplikácií a hier, ktoré kedy boli vydané pre iOS a Google Play je teraz viac ako 21 miliónov.

233 aplikácií a hier zarobilo v roku 2021 viac ako 100 miliónov dolárov ročne, 13 z nich prekonalo aj hranicu 1 miliardu dolárov.

Hoci aplikácie klasických bánk sú široko používané generáciami X a Baby Boomers, používatelia generácie Z využívajú najmä finančné aplikácie na obchodovanie (akcie aj kryptomeny) a skôr sťahovali aplikácie neobánk (online banky).

YouTube zostáva celosvetovým lídrom v streamovaní videa, za ním nasledujú Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ a YouTube Kids.

Aplikácie na chôdzu a fitness sú najobľúbenejšie u starších generácií, zatiaľ čo aplikácie na meditáciu sú používané skôr generáciou Z. Calm bola celosvetovo najsťahovanejšou meditačnou aplikáciou v roku 2020 aj 2021, nasledujú Headspace a Meditopia.

TikTok bol víťazom medzi top 5 sociálnymi aplikáciami, v ktorých strávili používatelia priemerne za mesiac najviac času. Rekordný rast priemernej dĺžky používania aplikácie jedným používateľom za mesiac je najlepšie vidieť na grafe nižšie.

Graf ukazuje, koľko času priemerne za mesiac trávil používateľ s aplikáciami Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger a TikTok. (zdroj: App Annie)

(FWIW by David Tvrdon)

Správičky

Konkurencia v streamovacích vojnách na Slovensku dosiahne tento rok vrchol. Okrem príchodu nových služieb (HBO Max a Disney+) sa o diváka pobijú aj nová služba TV JOJ, a Voyo (Markíza + Nova) chce mať do piatich rokov milión predplatiteľov v Česku a na Slovensku. (MediaBrífing , Denník N)

Voyo , streamovacia platforma televízií Nova a Markíza, má už zhruba 300-tisíc predplatiteľov v Česku a na Slovensku. Pracuje na svojom portfóliu Voyo Originals, v roku 2022 bude vysielať dvanásť českých seriálov, časom chce aj slovenské.

, streamovacia platforma televízií Nova a Markíza, má už zhruba 300-tisíc predplatiteľov v Česku a na Slovensku. Pracuje na svojom portfóliu Voyo Originals, v roku 2022 bude vysielať dvanásť českých seriálov, časom chce aj slovenské. Televízia JOJ sa chystá spustiť tento rok streamovaciu službu, ktorá sa bude pravdepodobne volať JOJ Play . Dátum spustenia zatiaľ nezverejnili.

. Dátum spustenia zatiaľ nezverejnili. HBO Max spustia na Slovensku podľa Živé.sk 22. februára, nahradí HBO Go.

spustia na Slovensku podľa Živé.sk 22. februára, nahradí HBO Go. Disney+ podľa posledných informácií príde v lete.

podľa posledných informácií príde v lete. Discovery+ by malo prísť tiež tento rok.

by malo prísť tiež tento rok. Ďalej majú slovenskí diváci na výber Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium, Apple TV+, DAFilms.sk a MUBI.

Apple tvrdí, že vôbec prvýkrát zavedie možnosti platieb tretích strán v aplikáciách v App Store. Alternatívne platby budú dostupné iba v Južnej Kórei, ktorá minulý rok prijala legislatívu, ktorá tovyžaduje. Google oznámil podobný krok ešte minulý rok. (The Verge)

Signal má nového dočasného šéfa, spoluzakladateľa aplikácie WhatsApp Briana Actona. Zakladateľ Signalu Moxie Marlinspike oznámil, že po desiatich rokoch je na čase odísť z čela. (Axios)

Marlinspike tiež napísal dlhý kritický blog na tému web3, ktorý sa stal virálnym.

Nórsko bolo aj minulý rok lídrom predaných plne elektrických áut. Samozrejme, čo sa týka pomeru k ostatným, celkovo najviac elektroáut sa predalo v Číne, ktorá na prechod tlačí prísnou legislatívou. V Nórsku vzrástol aj celkový predaj nových áut o 25 percent na 176 276, z ktorých 65 % bolo plne elektrických (takmer 115 000). (Reuters)

Inštitút Reuters pre žurnalistiku zverejnil trendy v médiách a technológiách na rok 2022. Autori štúdie sa pýtali mediálnych manažérov po celom svete, na čo sa budú v tomto roku najviac sústrediť. Dôraz sa bude aj naďalej klásť na digitálne predplatné, ale veľká väčšina uviedla, že audio, newslettre a digitálne video sú pre nich veľkou prioritou. (Reuters)

Fenomén Wordle. Jednoduchá slovná hra amerického vývojára sa za pár mesiacov stala svetovým fenoménom. Hra Wordle existuje ako jednoduché webová aplikácia. Každý deň musia súťažiaci hádať nové 5-písmenové slovo. Hra je taká populárna, že v obchodoch s aplikáciami sa začali objavovať jej klony. Aktuálne má viac ako 2 milióny používateľov. (The Guardian)