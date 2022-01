O prirodzenom spojenectve konzervatívcov a liberálov

O konzervatívcoch, liberáloch a sociálnej entropii

Čo je to konzervativizmus a koľko ich existuje? Odkedy o tomto "izme" hovoríme a čo má do činenia s revolúciami v Británii a Francúzsku? A v akom vzťahu sú, či mali by byť, konzervatívci a liberáli?

O čom v tomto kontexte hovorí sociálny psychológ Jonathan Haidt, a prečo by mali byť konzervatívci a liberáli spojencami v boji proti sociálnej entropii? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.

EXTRA ZÁVEREČNÁ ČASŤ každej diskusie len za 2 odrieknuté kávy mesačne cez náš Patreon.

V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: