Vedkyňa Kučírková: Knižky na mieru pre deti? Sú populárne, no často zle spravené

Natália Kučírková je profesorkou v Nórsku.

Vedkyňu NATÁLIU KUČÍRKOVÚ priviedol k čítaniu jej starý otec. Dnes je uznávanou profesorkou, ktorá nielen rodičom vysvetľuje nesmierne výhody čítania.

Po strednej škole Kučírková odišla študovať do Anglicka a v rámci práce sa už na Slovensko nevrátila. Vedela, že špičková psychológia sa robí v zahraničí. Dnes skúma digitálne knižky pre deti, ale aj také, kde sú deti hlavnými postavami.

Pre denník SME porozprávala o tom, aké knižky deťom prospievajú, prečo sú telefóny v rukách detí nie vždy škodlivé a ako by mali vyzerať dobré digitálne a personalizované knižky pre deti.

Čovás naučila práca s deťmi, ktoré skúmate?

Veľa. Deti sú úžasní učitelia. Vždy sa veľmi teším, keď ideme do škôlok. Je to najkrajšia časť výskumníckeho života, keď nemusíme iba sedieť za počítačom a písať články. S deťmi nepracujem v tradičnom psychologickom zmysle, že niečo meriam alebo im dám testy. Robievame štúdie, kde s deťmi spolupracujeme, ako by boli naši spoluvýskumníci.

Sú pre nás dôležité ich názory. Napríklad im dáme kamery a ony samy dokumentujú, ako niečo prežívajú. Alebo kreslia obrázky, ak nevedia presne opísať, ako niečo zažili. Snažíme sa vyvinúť metodiky prijateľnejšie pre súčasnosť, nie tradičné a chladné ako v starej psychológii.

Hovoríte po španielsky, nemecky, anglicky i po nórsky, venujete sa vede, ale aj poézii. Má na tomto vašom širokom zábere zásluhu aj to, že ste si ako dieťa veľa čítali?

Začala som čítať vďaka môjmu starému otcovi. Sú to pre mňa veľmi krásne spomienky, ako sme spolu sedeli a čítali si knižky, alebo ako mi rozprával rozprávky.

Preto sa aj snažím propagovať čítanie s rodičmi, starými rodičmi a inými rodinnými príslušníkmi. Zvlášť pre malé deti, ktoré ešte nevedia čítať, je veľmi dôležité, keď im starší človek otvorí dvere k čítaniu.

Je čítanie s deťmi a prezeranie knižiek naozaj také prospešné detskému mozgu a budovaniu vzťahov, ako sa hovorí?

S rukou na srdci môžem povedať, že je to už roky podložené výskumom. Čítanie s deťmi rozvíja ich rečové, ale aj sociálne schopnosti. Či už je to posilňovanie vzťahov, alebo pochopenie, ako svet funguje. Pomáhajú v tom príbehy o iných deťoch a o tom, ako niekto niečo prežíva.

V knižkách je tiež gramaticky zložitejšia reč, ako je bežná hovorová. Rozvíja sa fantázia, keď vidia obrázky a premýšľajú, čo sa na nich deje. Pre všetky tieto vplyvy sa hovorí, že čítanie je kráľovská aktivita pre rozvoj detí.

Ak je dieťa, s ktorým si rodina nečíta, môže mať problémy v dospelosti?

Vieme, že čím viac deti čítajú doma, tým majú väčší úspech v škole. Je to priamy vzťah. Samozrejme, záleží aj na tom, ako sa to robí. Nestačí mať doma knižku, treba ju s deťmi aj čítať s porozumením.

Sú nejaké veci v dnes dostupných knižkách, ktoré by tam nemali byť, lebo robia viac škody ako osohu?

My sme sa pozerali na otázku digitálnych kníh, ktoré deti ohromia svojou nadmernou interaktivitou. Vydávajú zvuky, majú veľmi žiarivé obrázky.

Keď sú tieto knižky navrhnuté tak, že dieťa niečo stláča a hneď dostane odpoveď zo zariadenia, nie je to veľmi o čítaní.