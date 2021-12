Klik: Twitter má nového pána, Meta musí predať Giphy

Komentovaný prehľad technologických správ.

Budúcnosť Twitteru

Spoluzakladateľ sociálnej siete Twitter a týždeň dozadu ešte jej šéf Jack Dorsey oznámil odchod z pozície CEO aj zo spoločnosti.

Novým šéfom sa stal CTO Parag Agrawal. Dobrý profil nového CEO napísal denník The New York Times.

Pre mnohých tento krok prišiel náhle a samotný fakt, že ste o tom počuli, ilustruje paradox Twitteru. Sociálna sieť nie je ani zďaleka najväčšia, v skutočnosti nie je ani v top 10 celosvetovo.

Ale dôvod, prečo ste o tejto zmene mohli vedieť už predtým ako čítate tieto riadky sú používatelia Twitteru – mienkotvorní lídri, marketéri, novinári, generálni riaditelia veľkých spoločností po celom svete.

Twiter má na pomery iných sociálnych sietí veľmi vysokú hustotu mienkotvorných osôb a väčšinou ide o superpoužívateľov platformy, ktorí tvoria väčšinu obsahu.

Celá sociálna sieť slúži na rýchle šírenie informácií. Kombinácia týchto dvoch vecí robí z Twitteru akoby megafón s dosahom ďaleko za počtom vlastných používateľov.

Ak sa niečo významné deje, dozviete sa o tom rýchlo na Twitteri, a až potom je to všade inde. Aj novinári majú občas tendenciu zverejniť príspevok na Twitteri, a až následne napísať článok na web.

Niektorí analytici tvrdia, že Twitter je podhodnotené aktívum s veľkým vplyvom. No ani po menovaní nového šéfa nie je budúcnosť platformy jasnejšia.

Posledný rok a pol ukázal, že Twitter dokáže spustiť nové projekty, ale žiaden nebol hitom a už vôbec nepriniesol zvýšenie tržieb.

A keďže sociálna sieť nie je obrovská, stále existuje možnosť, že by Twitter niekto v budúcnosti kúpil.

(Platformer, Stratechery)

Boj o pohyblivé obrázky

Facebook pred približne rokom a pol oznámil, že plánuje kúpiť službu Giphy za 400 miliónov dolárov. Pri nákupoch za miliardy eur sa správa takmer stratila, no teraz sa zdá, že sa pokus o pohltenie služby na zdieľanie krátkych animovaných obrázkov stane dôležitým míľnikom v spore regulátorov a nadnárodných technologických firiem.

Britský protimonopolný úrad The Competition and Markets Authority (CMA) tvrdí, že nákup Giphy ohrozuje konkurenciu na trhu a prikázal Facebooku (teda, dnes už Meta) Giphy predať.

Giphy je služba na zdieľanie krátkych animovaných videí - takzvaných gifiek. Sú to krátke animácie, ktoré často nahrádzajú text napríklad v komentároch na Facebooku či pri v internetovom chate.

Giphy tieto videá zbieralo a umožnilo iným vývojárom ľahko zapojiť ich do svojej aplikácie. Slúžilo ako univerzálny zdroj gifiek, ktorý sa používal naprieč internetom.

Ak by službu prebral Facebook, dokázal by z jej dát odčítať, čo sa deje v mnohých konkurenčných službách, lebo ak aplikácia využíva gifká z Giphy, služba musí mať dáta o tom, kto, kedy a v akom kontexte gifko použil. Facebook by tak získal ďalšie dáta o používateľoch aj mimo vlastných služieb.

CMA naviac tvrdí, že ak Facebook kúpi Giphy, zníži sa tým konkurencia na trhu sociálnych sietí, kde má Facebook podľa úradu dominantnú pozíciu.

Facebook tvrdí opak a proti rozhodnutiu sa pravdepodobne odvolá, no je zaujímavé sledovať ako sa spor utrasie.

Budeme totiž vidieť, čo sa deje keď do obchodu nadnárodnej technologickej firmy začne zasahovať regulačný úrad veľkého, ale nie úplne kľúčového trhu.

(The Verge)

Auto bez tankovania

Nemecká firma Sono Motors ukázala finálne verzie elektrického auta, ktoré by sa do plnej výroby malo dostať v priebehu roka 2023. Na rozdiel od "zabijákov Tesly" ale firma nesľubuje technologické zázraky a prevratný dizajn.

Stavia pomerne jednoduché a obyčajné rodinné elektrické auto s jednou kľúčovou výhodou.

Celé auto je pokryté solárnymi panelmi, ktoré sú pomerne pekne zapracované v karosérii. Pri bližšom pohľad si ich všimnete, no sú súčasťou inak pekného dizajnu auta.

Sono Motors tvrdí, že auto za týždeň vďaka panelom získa energiu na urazenie približne sto kilometrov.

Pre ľudí, ktorí využívajú auto denne to nie je veľa, no pre niektoré rodiny by kapacita mohla stačiť na to, aby jazdili prakticky bez potreby "tankovať".

Auto sa v predpredaji predáva za 28-tisíc eur.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/U5LKU6bWScc

(TechCrunch)

